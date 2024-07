5 lançamentos imperdíveis do Prime Video em agosto

Agosto está repleto de lançamentos imperdíveis no Prime Video, trazendo uma variedade de novos títulos que prometem entreter e emocionar os espectadores. Com produções que vão desde reimaginações de heróis icônicos até emocionantes dramas de ação e aventuras místicas, há algo para todos os gostos.

Prepare-se para conhecer as tramas intrigantes de “Batman: Cruzado Encapuzado”, “Manobra Arriscada”, “Jackpot: Loteria Mortal”, “No Gain No Love” e a segunda temporada de “Os Anéis de Poder”. Saiba mais a seguir!

1. Batman: Cruzado Encapuzado – 1ª temporada (01/08)

“Batman: Cruzado Encapuzado” é uma nova visão do icônico Homem-Morcego. Em uma Gotham City dominada pela criminalidade e corrupção, Bruce Wayne (Hamish Linklater), um rico socialite marcado por tragédias pessoais, assume a identidade do Batman . A série promete explorar profundamente as complexas motivações dos personagens, proporcionando uma nova visão sobre a batalha entre o bem e o mal em uma cidade à beira do colapso.