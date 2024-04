5 maneiras de dizer não sem sentir culpa

Expectativas e necessidades contribuem para o senso de segurança e conforto nos relacionamentos. Essa é a concepção de limites da terapeutaNedra Glover Tawwab, autora do livro Defina Limites e Encontre a Paz . Aprender quando dizer sim ou não também é essencial para que o indivíduo se sinta à vontade ao interagir em sociedade.

No livro, trazido para o Brasil pelanVersos Editora,a profissional apresenta maneiras de definir essas fronteiras e manter os próprios valores nas relações. Na obra, ela compartilha os mais de 15 anos de atuação como especialista em relacionamentos.

Mas, como estabelecer limites saudáveis para construir laços equilibrados consigo e com as outras pessoas? Para a especialista, a chave das interações positivas reside essencialmente na habilidade de dizer não. Ela enfatiza que tal atitude é uma questão de autopreservação e uma forma de garantir relações mais maduras. “Saber quando dizer sim ou não é fundamental para se sentir à vontade quando interage com os outros”, destaca.