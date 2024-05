5 praias para conhecer em Cascavel

Destino cearense se destaca pelas belezas naturais e opções culturais

Publicado em 16 de maio de 2024 às 18:28

Cascavel é um destino tranquilo e próximo a Fortaleza, ideal para férias relaxantes e passeios ecológicos (Imagem: gjpr | Shutterstock) Crédito:

Quando falamos em férias, o que nos vem logo à cabeça são praias, cachoeiras, rios e principalmente a região Nordeste do Brasil. Quando escolhemos um destino repleto de atrações para viajar como o Ceará, ficamos com desejo de visitar Fortaleza, e as praias mais divulgadas daquele estado, como Jericoacoara, Canoa Quebrada, Cumbuco e, mais recentemente, a badalada Fortim.

Embora a capital do estado do Ceará não tenha praias deslumbrantes, Fortaleza oferece inúmeros passeios culturais, como a Catedral, o Centro Cultural Dragão do Mar, o Distrito Gastronômico do bairro da Aldeota, e badalada feirinha na avenida Beira Mar, além, é claro, dos vários espetáculos de música e humor que os palcos da cidade apresentam de terça-feira a domingo.

Quem prefere uma atração coladinha à Fortaleza para reunir crianças e família, pode se deliciar com os brinquedos aquáticos do Beach Park, embora os preços estejam tão salgados quanto as águas da Praia de Porto das Dunas, onde fica a atração.

Belezas escondidas de Cascavel

Nas férias de verão, escolhi praias , optei pelo Nordeste e decidi seguir rumo a um local mais tranquilo para descansar junto de minha família. Descemos de avião em Fortaleza, mas optamos por conhecer as belezas escondidas e algumas ainda inexploradas de Cascavel. Já ouviu falar?

Essa cidade é um destino turístico muito interessante, principalmente se você adora o verão! A cidade está localizada bem do ladinho de Fortaleza, a cerca de 66 quilômetros de distância, e é uma alternativa bastante interessante para quem deseja ter férias relaxantes, sem trânsito, com tarifas hoteleiras justas e muitos passeios alternativos e ecológicos, além de uma gastronomia autêntica e autoral baseada em frutos do mar.

5 praias escondidas e belíssimas

As principais atrações para quem viaja para Cascavel são suas lindas praias com areias branquinhas e um mar que varia de verde-claro a azul-celeste, muito tranquilas e perfeitas para quem deseja um destino menos movimentado, como é o caso da capital. É um local ideal para qualquer tipo de público: jovens, famílias, casais e até maiores de idade.

1. Caponga é a praia mais famosa

A Praia da Caponga é uma das mais procuradas pelos turistas na cidade de Cascavel e a mais famosa. A praia oferece uma boa infraestrutura para receber os turistas, com quiosques, restaurantes e diversas casas de temporada e boas pousadas. Tem também o melhor comércio dentre as outras praias da cidade. É frequentada por diferentes tipos de turistas, desde jovens até famílias com crianças. Isso porque suas águas são bastante tranquilas, ideais para banhos relaxantes.

Os seus quiosques atraem bastante jovens para o lugar. Em Caponga também ocorrem as tradicionais Regatas de Jangada, com a participação de vários jangadeiros de toda a região. Também é bastante frequentada por famílias, principalmente por pessoas mais idosas.

2. Barra Nova tem belezas indescritíveis

Já na Praia de Barra Nova, próxima à costa, os recifes e corais formam interessantes piscinas naturais durante os períodos de maré baixa, além de ter águas com pouquíssimas ondas e de temperaturas bem agradáveis.

É um pouco menos movimentada do que a Praia da Caponga, por isso é bastante procurada por quem não quer muito agito. O local oferece paisagens belíssimas e proporciona lazer diferenciado. Nessa praia, o rio encontra com o mar, formando ilhas de dunas douradas e enormes piscinas naturais. Depois da maré cheia, vale realizar agradáveis passeios de caiaque e, dependendo da data, é possível praticar o kitesurf.

Passeio de barco pelo Rio Choró

Outro roteiro interessante é realizar o passeio de barco que rasga as águas límpidas do forte Rio Choró, proporcionando uma beleza cênica incrível. Dunas, extenso manguezal, revoada de garças brancas e até a prática do famoso eskibunda. Nessa praia, foi gravada cenas importantes da novela Tropicaliente, grande sucesso da teledramaturgia da Rede Globo. O passeio de barco pelo Rio Choró é coordenado por Aldenis. São, no máximo, 35 pessoas, com 1 hora e 40 minutos de duração, saindo de Barra Nova.

Nessa bela região, vale a pena experimentar as delícias da Barraca de praia do Lucivaldo. As especialidades da casa são o polvo, o camarão, a lagosta e os petiscos, mas o carro-chefe é a moqueca de arraia. Quem atualmente coordena é o “corinthiano”, Leonardo da Costa Silva, natural de Cascavel, atuando no segmento de gastronomia já há 20 anos.

Opção de hospedagem

Quem deseja uma hospedagem de responsa e com uma pegada natural e ecológica pode se surpreender com a Pousada Por do Sol, coordenada pelo casal Aldana Natal e Eulisses Grasso. Esses argentinos, que já têm sotaque de cearense, estão na região há 15 anos e preparam como ninguém massas, pizzas com o toque natural argentino, além de uma cozinha autoral que privilegia produtos da terra. No fundo da pousada, há uma piscina deliciosa, além de área kids. Os 10 apartamentos são confortáveis. Vale a pena, no final da tarde, andar de caiaque nas piscinas naturais que ficam à beira do empreendimento.

3. Praia do Balbino é reduto ecológico de preservação

Quer aproveitar uma praia linda , bastante natural e tranquila? Então a Praia do Balbino é o lugar certo. Não é muito procurada pelos turistas, principalmente durante a baixa temporada, mas, mesmo no verão, o lugar costuma ser mais tranquilo do que outras praias da região. Oferece algumas barracas à beira-mar, o que é ótimo para quem gosta de degustar deliciosos petiscos curtindo a brisa do mar.

Essa praia fica numa reserva ambiental e possui uma das maiores áreas de mangue preservadas do litoral nordestino. Além disso, tem na resistência de seu povo uma luta contínua para garantir as terras que alguns invasores e especuladores tentaram por anos se apropriar.

Nesse local, o turista pode adquirir peças em renda de bilro, diretamente com as artesãs locais, lideradas por Dona Francisca, que é considerada “Tesouro Vivo da Cultura”, título honorário concedido pelo Governo do Estado do Ceará, e faz renda de bilro, artesanato típico da região onde mora há décadas. Dona Francisca tem 8 filhos, 24 netos e 19 bisnetos e tem, além da arte, uma história emocionante do expropriador Rui Caminha.

Área cobiçada por especuladores imobiliários

A área onde encontra-se Balbina era cobiçada por especuladores imobiliários que há muito tentam “grilar” os terrenos que por herança passam de geração em geração para os nativos da Praia do Balbino.

A vida era muito tranquila, conta ela, nessa pacata comunidade de pescadores, coletores e artesãos até meados da década de 80, quando um invasor de terras começou a queimar cercas de moradores da região e, a partir daí, a luta de Dona Francisca foi pela preservação desta região à beira-mar com mata, dunas e manguezais.

Durante duas décadas, após o aterro de uma parte do mangue, houve a salinização das águas do rio e a extinção do camarão, uma das fontes de sustentação dos pescadores, que ainda hoje saem para alto-mar em jangadas para a pesca artesanal.

Foi preciso o apoio de alguém de fora da comunidade para a fundação de uma associação de moradores da praia, Associação dos Moradores do Povoado do Balbino – AMPB – e a união de todos para pressionar a justiça cearense a sustar o processo de invasão do lugar pelos especuladores imobiliários.

Área de proteção ambiental

Atualmente, a praia conta com uma área de proteção ambiental, de cerca de 250 hectares. Mesmo assim, os moradores vivem em constante vigilância para impedir a invasão de suas terras, especialmente pelo capital estrangeiro.

Uma placa deixa bem claro que não são permitidas venda de imóveis. Mas a associação de moradores enfrenta luta de maneira estonteante para preservar a praia e os terrenos da especulação imobiliária. Vale ressaltar que a beleza cênica é incrível, mas as pequenas barracas que ali se encontram oferecem serviços e qualidade duvidosa.

Praia de Águas Belas é um lugar que vale a pena conhecer (Imagem: flavio.composid | Shutterstock) Crédito:

4. Praia de Águas Belas tem boa hospedagem e passeio de buggy

Perfeita para relaxar. A orla da Praia de Águas Belas conta com coqueirais e dunas, além de ter areias clarinhas e um mar de águas cristalinas que variam de verde-esmeralda até o azul-celeste. Oferece alguns quiosques beira-mar para você não se preocupar com comidas e bebidas, principalmente as delícias de pratos à base de frutos do mar.

Por lá também se encontra o Rio Malcozinhado. Durante os períodos de maré baixa, o rio também é procurado pelos banhistas para se refrescar, pois em seu leito se formam praias com areias douradas para banhos refrescantes. Um dos locais mais interessantes para a sua hospedagem nas praias de Cascavel está na Praia de Águas Belas.

Hotel Jangadas

O Hotel Jangadas é um pocket resort, que oferece uma localização privilegiada, estando a menos de 300 metros da praia e proporcionando lazer e entretenimento para adultos e crianças. Mamede é o proprietário e seu criador.

Homem visionário, apostou na divulgação dessa praia para fazê-la ser conhecida nacionalmente. Foi um dos criadores da Rota das Falésias. Foi o responsável pelo Festival da Sardinha e administra um contingente de 70 funcionários entre o seu hotel e a sua famosa barraca de praia. Ele alegremente incentiva os seus visitantes e colaboradores diretos com a frase “Alegria! Alegria!”

História de José Mamede Rebouças

José Mamede Rebouças de Oliveira tem uma história de vida exemplar. Ele começou a trabalhar muito cedo e hoje empreende no segmento de turismo, na Praia de Águas Belas. Filho de uma artesã e um comerciante de materiais de construção, Mamede começou a ajudar no negócio aos 12 anos. Trabalhou com o pai até se emancipar, quando se tornou camelô no centro de Fortaleza, para se manter na cidade grande e estudar.

“Minha história é a dos brasileiros que vão à luta e acreditam na força do trabalho. Venho de uma família pobre, com 10 filhos. Meu pai tinha um pequeno depósito de materiais de construção e minha mãe trabalhava com artesanato. Desde pequeno, precisei ajudar no sustento da família. Trabalhei medindo cal, fazendo carvão, batendo tijolo na olaria e cavando areia. Depois, fui trabalhar como camelô, no centro de Fortaleza, e estudar na escola técnica”, conta, Mamede, como é chamado por todos.

Um tempo depois, já casado com Maria das Dores Rodrigues (Dorinha, seu braço direito nos negócios), abriu sua própria loja, mas não teve sucesso. Então, montou uma pequena construtora e foi trabalhar com calçamento.

“Eu sempre fui muito pobre, me formei na universidade da fome. Mas, dizia para minha mulher que um dia a gente ia ter uma casa na praia”. O sonho começou a se concretizar no ano de 2000, quando ele conseguiu adquirir um pequeno terreno em Cascavel, no litoral leste do Ceará, a cerca de 60 quilômetros de Fortaleza.

Muita luta para crescer e ter a casa na praia

Insatisfeito com os rumos do negócio de construção, ele começou a pensar em empreender no ramo do turismo. Em 2004, o negócio da pousada teve início, com 12 chalés, que funcionavam aos finais de semana. Depois, começou a funcionar o serviço de restaurante, para atender melhor os clientes. Hoje, o hotel tem 48 apartamentos. Com bom-humor, o empresário conta as dificuldades que enfrentou.

“Quando perguntavam qual era meu tarifário, não sabia responder. Não tinha modelo, nunca tinha me hospedado em lugar nenhum do mundo, chamava café da manhã de merenda”, diz. Hoje, além de um ótimo hoteleiro, ele empreende também no ramo da gastronomia.

Sua barraca Delícias das Jangadas, que pode receber até 500 pessoas, tem cardápio diferenciado e música ao vivo de qualidade. Limpa, com design inovador, funcionários uniformizados e excelência de serviços, é um exemplo de como uma empresa deve ser tanto para o funcionário como para o cliente. Essa é outra empresa de Mamede.

Passeio de buggy explora as belezas escondidas da região

Partindo da Praia de Águas Belas, o buggy realiza uma travessia de balsa sob o Rio Malcozinhado, onde se descortinam belíssimas paisagens do encontro do rio com o mar, com mangue bastante preservado e pequenas dunas que se projetam como se fossem montanhas brancas que escondem um mar quentinho de degradê. O passeio segue por mais 8 quilômetros cortando praias e ilhotas desertas, até chegar ao Rio Choró, já na Praia de Barra Nova, para um refrescante banho nas piscininhas naturais.

O turista ainda pode conhecer um pouco da comunidade de Barra Velha, deliciar-se com os sabores autênticos da sorveteria artesanal local, que oferece opções como murici, rapadura, tapioca, entre outros. Vale a pena observar a região do mirante de onde se obtém uma vista deslumbrante de toda a extensão das praias, seguindo pela trilha dos cajueiros até retornar a Águas Belas.

5. Praia de Barra Velha

A Praia de Barra Velha é bastante procurada pelos turistas que desejam realizar os famosos passeios de buggy pela região. No mar, os ventos um pouco mais fortes tornam a praia um lugar ideal para os praticantes do kitesurf. Além disso, também oferece escolas para quem deseja se aventurar nessa prática.

Artesanato, gastronomia e folclore completam as atrações

Outras atrações especiais ficam ao redor da cidade e complementam os atrativos de Praia e Sol. Na comunidade de Moita Redonda, por exemplo, que fica a menos de 4 quilômetros do centro de Cascavel, cerca de 45 famílias vivem a partir do trabalho de cerâmica realizado com técnicas ancestrais e repassado há muitas gerações, fabricando utensílios como panelas, pratos, travessas, copos, canecas e artigos de decoração. Você pode visitar o ateliê e ainda aprender como se faz uma peça exclusiva de cerâmica. Vale a pena explorar o conhecimento do Otávio das Panelas, que é precursor do Mestre Muniz.

Já na Comunidade da Bica, as habilidades artesanais encontradas nessa região, que fica a 3 quilômetros da área central de Cascavel, são coordenadas pelo Sr. Bobó, ou Francisco Ciriaco Matias, que trabalha há 4 décadas o Cipó em todos os seus detalhes e formas como matéria prima para criar mesas, cadeiras, sofás, peças de artesanato e uma infinidade de modelos, inclusive criador de cenários inspiradores como no programa no Limite. O ateliê desse gênio fica na estrada de Barra Nova para Bica. Vale conhecer, encomendar e comprar.

Memorial Edson Queiroz é um tributo ao maior empreendedor do Ceará

Mas Cascavel tem ainda o turismo histórico. A cidade possui prédios lindíssimos e alguns recuperados, como é o caso da antiga Cadeia Pública e Casa de Câmara dos Vereadores, inaugurada em julho de 1886. Atualmente abriga um memorial em homenagem a Edson Queiroz, considerado um empresário de sucesso no Ceará , que conta a múltipla funcionalidade empresarial do homem que vendia água, gás, castanha-de-caju e fogão, e depois tornou-se uma potência da área de comunicação tendo um conglomerado de rádios, TVs, jornais e até faculdade. O espaço muito bem-cuidado funciona de terça-feira a domingo e a entrada é gratuita.

Cascavel tem destaque na gastronomia

A rota gastronômica de Cascavel pode ser uma surpresa. Os passeios e atrativos podem iniciar na megaloja da Socorro do Engenho. No espaço, o turista encontra danças, folclore, tapioca, doces e a maior rapadura do mundo. Socorro é a psicóloga que virou empresária do ramo de gastronomia e entretenimento. Ela recebe turistas de todo o Brasil e de todo mundo, e orgulha-se por ter numa redoma de vidro a maior rapadura do mundo.

Para completar, vale a pena visitar o Mercado Municipal e a Feira de São Bento, uma das maiores feiras livres do Nordeste. Os pratos mais pedidos são a rabada, o sarrabulho, a variedade de tapiocas e a buchada de bode.

Uma dica: experimente explorar, vivenciar e conhecer Cascavel, um reduto de arte, belezas naturais e ótima gastronomia, ainda pouco divulgada, e reconhecido pelo Governo do Ceará.