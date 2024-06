STREAMING

5 produções do Globoplay para assistir em julho

Veja algumas das produções que estreiam na plataforma de streaming neste mês

Publicado em 29 de junho de 2024 às 08:49

O Globoplay tem estreias de novelas e séries em julho (Imagem: Diego Thomazini | Shutterstock) Crédito:

Julho traz grandes estreias para os assinantes do Globoplay. Para os noveleiros de plantão, a plataforma de streaming vai disponibilizar produções que fizeram grande sucesso na TV aberta, como ‘Suave Veneno’, ‘Padre Cícero’ e ‘Bang Bang’. Para os fãs de séries médicas, neste mês, estreia a sétima e última temporada de ‘The Good Doctor’, prometendo muita emoção nessa reta final.

Abaixo, confira mais informações sobre esses e outros lançamentos do Globoplay em julho!

1. Suave veneno (01/07)

Em ‘Suave Veneno’, Valdomiro precisa buscar formas de resolver os conflitos da família pelo poder na empresa (Imagem: Reprodução digital | Globoplay) Crédito:

Como parte do programa “Resgate”, o serviço de streaming disponibiliza a novela ‘Suave Veneno’, escrita por Aguinaldo Silva e exibida na TV aberta em 1999. A trama centra-se em Waldomiro Cerqueira (José Wilker), um bem-sucedido empresário do ramo de mármores e proprietário da Marmoreal. Ele construiu seu império do zero. Então, ele precisa não apenas administrar o negócio, mas também lidar com os conflitos de sua família, que depende dele e almeja herdar a empresa.

2. The Good Doctor – 7ª Temporada (03/07)

A sétima temporada de ‘The Good Doctor’ encerra a trama que acompanha o dia a dia do Dr. Shaun (Imagem: Reprodução digital | Globoplay) Crédito:

A sétima temporada marca o final da série que acompanha a vida do Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore). Com o nascimento de seu filho Steven, ele precisa encontrar uma maneira de equilibrar a vida como médico e pai. Ele enfrenta diagnósticos desafiadores, incluindo casos que envolvem pessoas importantes para ele. A produção encerra a história do médico com momentos emocionantes e repletos de aprendizado.

3. Padre Cícero (08/07)

A novela ‘Padre Cícero’ acompanha a jornada de Cícero Romão Batista (Imagem: Reprodução digital | Globoplay) Crédito:

A novela, exibida na TV Globo em 1984, retrata a vida de Cícero Romão Batista, mais conhecido como Padre Cícero, interpretado por Stênio Garcia. A trama acompanha a jornada do padre desde sua juventude até se tornar uma figura religiosa de grande influência. Ao longo da história, vemos a devoção e os esforços dele para acolher e cuidar dos pobres, enfrentando diversos desafios por ser um homem justo. Rica em elementos culturais e religiosos, a trama proporciona uma visão profunda da vida no sertão nordestino e das tradições que permeiam a região.

4. Bang Bang (15/07)

Em ‘Bang Bang’, Ben Silver busca vingar a morte de sua família (Imagem: Reprodução digital | Globoplay) Crédito:

A novela ‘Bang Bang’, exibida entre 2005 e 2006 e escrita por Mário Prata, também chega à plataforma pelo programa “Resgate”. Ambientada na cidade fictícia do faroeste Albuquerque, a trama segue Ben Silver (Bruno Garcia), que retorna à região em busca de vingança contra o fazendeiro Paul Bullock (Mauro Mendonça), a quem culpa pela morte de seus pais. No entanto, seus planos mudam quando ele se apaixona por Diana Bullock (Fernanda Lima), filha de seu rival. Com muito humor e ação, a produção leva o público a uma divertida viagem pelo universo do velho oeste, repleta de tiroteios, romances e intrigas.

5. RBD: La familia (16/07)

Em ‘RBD: La familia’, acompanhamos os bastidores e desafios da banda RBD (Imagem: Reprodução digital | Globoplay) Crédito: