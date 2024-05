5 receitas com peixe ricas em ômega 3

Salmão com manteiga e ervas

Ingredientes

Modo de preparo

Peixe cavala ao molho branco

Ingredientes

Modo de preparo

Arenque acebolado

Ingredientes

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o peixe, cubra com água e deixe de molho por 12 horas, trocando a água ocasionalmente. Após, escorra o peixe, corte em cubos e disponha sobre uma travessa. Adicione a cebola-roxa, as folhas de louro, o vinagre, o azeite e as pimentas e misture. Cubra com papel-alumínio e deixe descansar por 3 horas. Depois, leve uma frigideira antiaderente ao fogo médio para aquecer. Disponha o peixe, sem as folhas de louro, e frite até dourar. Sirva em seguida.

Macarrão com anchovas

Ingredientes

Modo de preparo

Bacalhau com legumes

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, coloque as cebolas, as cenouras, as batatas, as ervilhas e os tomates. Regue com metade do azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Disponha o peixe sobre os legumes, regue com o restante do azeite e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione a água e leve ao fogo médio para cozinhar por 30 minutos após levantar fervura. Desligue o fogo e sirva em seguida.