5 receitas de sanduíches saudáveis para incluir na dieta

Aprenda a preparar opções saborosas, nutritivas e econômicas para variar as refeições

Publicado em 18 de abril de 2024 às 14:25

Sanduíche com abacate, pepino e espinafre

Na busca por uma alimentação saudável, os sanduíches surgem como uma alternativa prática e versátil. Isso porque, para quem está de dieta, é possível transformá-los em aliados, criando combinações deliciosas e nutritivas. E mais: de forma econômica e sem perder o prazer pelos sabores. A seguir, confira 5 receitas de sanduíches naturais irresistíveis para você incluir no cardápio!

Sanduíche com abacate, pepino e espinafre

Ingredientes

1 xícara de chá de folhas de espinafre

Polpa de 1 abacate

Suco de 1 limão

5 rodelas de pepino

5 rodelas de rabanete

2 fatias de pão integral

Sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a polpa de abacate, o suco de limão, o azeite e o sal e misture até obter uma pasta. Após, passe a pasta sobre uma das fatias de pão, coloque o pepino, o rabanete e as folhas de espinafre sobre ela. Polvilhe com sal, cubra com a fatia de pão restante e sirva em seguida.

Sanduíche de frango com queijo cottage

Ingredientes

1 colher de sopa de queijo cottage

1 colher de sopa de cenoura ralada

2 fatias de pão integral

100 g de peito de frango grelhado

2 folhas de alface

2 rodelas de tomate

Sal, salsinha e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o queijo cottage, a cenoura, o sal e a pimenta-do-reino e bata até obter uma pasta. Após, passe a pasta sobre uma das fatias de pão integral, disponha as folhas de alface, a salsinha, os tomates e o peito de frango sobre ela e cubra com a outra fatia restante. Sirva em seguida.

Sanduíche com queijo branco e salmão

Ingredientes

2 fatias de queijo branco

2 fatias de salmão defumado

2 rodelas de tomate

2 fatias de pão integral

Sal, pimenta-do-reino moída, manjericão, folhas de rúcula e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque os tomates e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma das fatias de pão, coloque o queijo branco, o salmão, os tomates, o manjericão e a rúcula. Cubra com a fatia de pão restante e passe o azeite na parte externa do pão. Disponha sobre uma frigideira e leve ao fogo médio para grelhar. Sirva em seguida.

Sanduíche de peito de peru com alface e tomate

Sanduíche frango com alface e tomate

Ingredientes

2 fatias de peito de frango grelhado

2 folhas de alface lavadas

1 cenoura descascada e ralada

4 rodelas de tomate

3 fatias de pão integral

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma das fatias de pão, coloque metade da alface e o tomate, polvilhe com sal e disponha o peito de frango. Cubra com mais uma fatia de pão e coloque o restante da alface e a cenoura ralada. Polvilhe com sal e finalize com a fatia de pão restante. Sirva em seguida.

Sanduíche de frango com ricota

Ingredientes

100 g de milho-verde

1 cenoura descascadas e raladas

1 peito de frango cozido e desfiado

400 g de creme de ricota

4 fatias de pão integral

2 folhas de alface lavadas

Sal, salsinha e cebolinha picada a gosto

Modo de preparo