5 receitas simples para o café da tarde

5 receitas simples para o café da tarde

O café da tarde é um excelente horário para dar uma pausa na correria do dia e saborear um delicioso lanche para repor as energias. Logo, nada melhor do que ter opções práticas e simples de fazer. Por isso, selecionamos 5 receitas de dar água na boca para você preparar e aproveitar com um cafezinho. Confira!