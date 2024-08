CULINÁRIA

5 receitas veganas para o lanche da tarde

Confira opções saborosas e sem ingredientes de origem animal para preparar em casa

Preparar lanches veganos é uma maneira divertida de diversificar a alimentação e experimentar novos sabores, possibilitando criar delícias que agradam a todos os paladares. Esses pratos, além de saborosos, são livres de ingredientes de origem animal e fáceis de preparar em casa. A seguir, confira 5 receitas de lanches veganos de dar água na boca!

Bolinho de chuva

Ingredientes

1/2 xícara de chá de banana amassada

1 xícara de chá de farinha de trigo

1/2 xícara de cháde farinha de aveia

1/2 colher de chá de canela em pó

1 fio de óleo

1 pitada de sal

3 colheres de sopa de açúcar

1 colher de sopa rasa de fermento químico em pó

1/2 xícara de chá de água

Óleo para fritar

Açúcar e canela para polvilhar

Modo de preparo

Em recipiente, coloque todos os ingredientes, exceto a água e o fermento, e mexa. Aos poucos, adicione a água até atingir o ponto de uma massa consistente e lisa. Por último, coloque o fermento, misture e reserve.

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma colher, separe porções de massa e frite os bolinhos até dourarem. Depois, coloque os bolinhos em recipiente forrado com papel-toalha e deixe esfriar. Em seguida, em um recipiente, coloque o açúcar e a canela e mexa. Polvilhe os bolinhos com a mistura e sirva em seguida.

Cachorro–quente

Ingredientes

6 cenouras pequenas

6 pães para cachorro-quente

1/4 de xícara de chá de cebola descascada e picada

1 xícara de chá de molho de tomate

4 colheres de sopa de cheiro-verde picado

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de café de sal

1 colher de sopa de páprica defumada

1 xícara de chá de milho-verde

Água para cozinhar

Modo de preparo

Descasque as cenouras, coloque-as em uma panela, cubra com água e leve para cozinhar em fogo médio por 10 minutos. Desligue o fogo, escorra a água, espere as cenouras esfriarem e transfira para um recipiente. Adicione a páprica e o sal e misture. Deixe descansar por 20 minutos.

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e doure. Junte o molho de tomate e misture. Tempere o sal e cozinhe por 5 minutos. Adicione o cheiro-verde e misture. Retire do fogo e reserve. Em uma frigideira, coloque as cenouras e leve ao fogo médio para grelhar. Desligue o fogo e reserve

Corte o pão no sentido horizontal, sem separar. Coloque dentro uma cenoura, um pouco do molho de tomate e um pouco de milho-verde. Repita o processo com todos os pães e sirva em seguida.

Pão de “queijo”

Ingredientes

1 xícara de chá de batata-doce descascada e cozida

2 xícaras de chá de polvilho doce

1/2 xícara de chá de polvilho azedo

1/2 xícara de chá de água morna

1/3 de xícara de chá de azeite

Sal a gosto

Azeite de oliva para untar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e misture até obter uma massa homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções e modele no formato de bolinhas. Disponha sobre uma assadeira untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 170 °C por 15 minutos. Retire do forno e sirva em seguida.

Muffin salgado de brócolis e espinafre

Ingredientes

2 xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de leite vegetal

2 colheres de sopa de fermento químico em pó

2 colheres de sopa de semente de linhaça

1 maço de espinafre

2 xícaras de chá de brócolis picado

1 xícara de chá de cheiro-verde picado

1/4 de xícara de chá de azeitede oliva

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite de oliva para untar

Água para cozinhar e hidratar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione as folhas de espinafre e escalde. Depois, pique o espinafre e reserve. Em um recipiente, coloque as sementes de linhaça e cubra com água. Deixe hidratar por 20 minutos. Escorra a água e reserve a linhaça.

Em outro recipiente, coloque o espinafre, o brócolis e os demais ingredientes. Misture até formar uma massa consistente. Unte formas para muffin com azeite e distribua a massa sobre elas. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 15 minutos. Retire do forno, espere esfriar, desenforme e sirva em seguida.

Cookie de banana com aveia e gotas de chocolate

Ingredientes

1 banana descascada e amassada

2 colheres de sopa de farinha de aveia

1 colher de sopa de flocos de aveia

Gotas de chocolate vegano a gosto

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Modo de preparo