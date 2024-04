5 receitas vegetarianas de suflê

5 receitas vegetarianas de suflê

Aprenda a preparar opções deliciosas e sem ingredientes de origem animal

Portal Edicase

Publicado em 20 de abril de 2024 às 00:25

Suflê de banana e baunilha (Imagem: jantenthousand | Shutterstock) Crédito:

Prato leve, doce ou salgado, o suflê é perfeito para servir nas mais diversas ocasiões. Apesar de a receita utilizar ovos como base, ela também pode ser adaptada para agradar ao paladar vegetariano. Para isso, você pode usar ingredientes como frutas, legumes, grãos e farinhas, que irão incrementar o sabor e permitir que você prove esse delicioso prato. A seguir, confira receitas de suflê sem ingredientes de origem animal.

Suflê de banana e baunilha

Ingredientes

4 bananas descascadas e amassadas

1 xícara de chá de leite vegetal

3/4 de xícara de chá de açúcar

2 colheres de sopa de óleo de coco derretido

1 pitada de sal

1/2 xícara de chá de água quente

30 g de farinha de trigo

1 colher de chá de essência de baunilha

Açúcar de confeiteiro para polvilhar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o leite vegetal e o açúcar e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o óleo de coco, o sal, a água e bata novamente até obter uma textura cremosa. Transfira a mistura para um recipiente, junte as bananas, a farinha de trigo e a essência de baunilha e mexa. Unte formas pequenas com óleo de coco, distribua o suflê sobre elas e leve ao forno preaquecido a 220ºC por 10 minutos. Desligue o fogo, espere esfriar, polvilhe com açúcar de confeiteiro e sirva em seguida.

Suflê de couve-flor

Ingredientes

1 1/2 xícara de chá de grão-de-bico

Floretes de 1 maço de couve-flor

2 colheres de sopa de farinha de arroz

1 xícara de chá de leite de soja

1 colher de sobremesa de polvilho azedo

2 cebolas descascadas e picadas

2 dentes de alho descascados e amassados

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Água para cozinhar e deixar de molho

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico , cubra com água e deixe de molho por 24 horas. Após, escorra a água, lave em água corrente e reserve os grãos. Em uma panela, coloque a couve-flor, cubra com água, adicione o sal e leve ao fogo médio para cozinhar até os floretes ficarem macios. Desligue o fogo, espere esfriar, escorra a água e pique a couve-flor.

Em um liquidificador, coloque o grão-de-bico reservado, o sal, metade da cebola, o alho, a pimenta-do-reino e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o restante da cebola e doure. Junte a farinha de arroz, o polvilho azedo, a couve-flor, o leite de soja e misture bem até engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e reserve.

Montagem

Disponha metade da mistura de grão-de-bico sobre uma assadeira, faça uma cama com o recheio de couve-flor e farinha de arroz . Finalize com o restante da mistura de grão-de-bico. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 35 minutos. Sirva em seguida.

Suflê de abobrinha

Ingredientes

1 abobrinha descascada e ralada

1 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

1/3 de xícara de chá de óleo de soja

1 1/2 xícara de chá de água

2 xícaras de chá de farinha de grão-de-bico

1 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de vinagre de maçã

1 colher de chá de fermento químico em pó

Sal, pimenta-do-reino moída, orégano e cebolinha picada a gosto

Óleo de soja para untar

Modo de preparo

Unte uma panela com óleo de soja e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione metade da cebola e do alho e doure. Acrescente a abobrinha e refogue por 4 minutos. Desligue o fogo, tempere com sal e reserve. Em um liquidificador, coloque a farinha de grão-de-bico, a farinha de aveia, o óleo de soja, o sal, a água e o restante da cebola e do alho e bata até obter uma consistência homogênea. Por último, coloque o vinagre e o fermento e bata para incorporar.

Em formas para suflê, disponha parte da massa, recheie com a abobrinha e cubra com massa. Finalize polvilhando com orégano e leve ao forno preaquecido a 200°C por 35 minutos. Desligue o forno e sirva em seguida.

Suflê de chuchu (Imagem: Maslova Valentina | Shutterstock) Crédito:

Suflê de chuchu

Ingredientes

3 colheres de sopa de amido de milho

2 colheres de sopa de polvilho azedo

2 colheres de sopa de polvilho doce

1/2 xícara de chá de óleo demilho

3 colheres de sopa de extrato de soja

2 chuchus descascados e picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Farinha de rosca para polvilhar

Água para cozinhar

Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os chuchus, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar até que fiquem macios. Escorra a água e reserve. Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto a farinha de rosca e o chuchu, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira a mistura para um recipiente, adicione o chuchu refogado e misture bem. Unte formas pequenas com óleo de coco e distribua o suflê sobre elas e finalize polvilhando com a farinha de rosca. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Sirva em seguida.

Suflê de espinafre

Ingredientes

1 maço de espinafre picado

1 dente de alho descascado e amassado

1/2 cebola descascada e picada

4 colheres de sopa de caldo de legumes

1 1/2 colher de sopa de amido de milho

400 ml de leite de soja

1 batata descascada, picada e cozida

1 cenoura descascada e ralada

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Água para cozinhar

Azeite para untar

Farinha de rosca para enfarinhar

Modo de preparo