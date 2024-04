5 receitas vegetarianas para levar na marmita

Aprenda a preparar opções saborosas e nutritivas para consumir no dia a dia

Seja para montar o cardápio da semana ou para comercializar marmitas, as receitas vegetarianas são uma excelente opção para variar as refeições. Saborosas, elas podem ser preparadas de forma simples e com ingredientes ricos em nutrientes que contribuem para o bom funcionamento do corpo. Por isso, separamos 5 receitas vegetarianas deliciosas para você compor a sua refeição. Confira!

Bolinho de grão-de-bico

Ingredientes

2 xícaras de chá de grão-de-bico

5 colheres de sopa de farinha de trigo

1 cebola descascada e picada

3 dentes de alho descascados e amassados

Suco de 1 limão

Sal e cheiro-verde picado a gosto

Água para cozinhar

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico e cubra com água. Deixe de molho por 24 horas. Após, escorra a água, transfira o grão-de-bico para uma panela, cubra com água, coloque sal e leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio.

Em seguida, desligue o fogo, escorra a água e espere esfriar. Com a ajuda de um garfo, amasse o grão-de-bico, acrescente a farinha de trigo, a cebola, o alho, o cheiro-verde e o suco de limão e misture até obter uma massa homogênea.

Modele a massa no formato de uma bolinha e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Com a ajuda de uma escumadeira, frite os bolinhos e coloque em um recipiente com papel-toalha para retirar o excesso de óleo. Sirva em seguida.

Arroz com tofu e legumes

Ingredientes

Tofu

250 g de tofu

Óleo para untar

Arroz

1 xícara de chá de arroz branco

2 xícaras de chá de água

1 xícara de chá de cebolinha picada

1 xícara de chá de milho-verde

1/2 xícara de chá de ervilha

4 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

Óleo e sal a gosto

Molho

2 colheres de sopa de açúcar mascavo

2 colheres de sopa de molho de tomate

1 colher de sopa de gengibre ralado

1 dente de alho descascado e amassado

Óleo para fritar

Modo de preparo

Tofu

Em um recipiente com papel-toalha, coloque o tofu e deixe descansar até secar toda a água. Corte o tofu em cubos e reserve. Em seguida, unte uma assadeira com óleo, coloque o tofu sobre ela e leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos, virando na metade do tempo. Reserve.

Arroz

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e doure. Acrescente o arroz e refogue por 5 minutos. Coloque a água e o sal e cozinhe até secar toda a água. Em seguida, desligue o fogo, junte o milho-verde, a ervilha e a cebolinha e misture bem. Reserve.

Molho

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Acrescente o molho de tomate, o açúcarmascavo, o gengibre e misture bem. Reserve.

Em outra panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Enquanto isso, passe os tofus reservados sobre o molho e frite na panela com óleo quente. Transfira-os para um recipiente, acrescente o arroz reservado, misture e sirva em seguida.

Estrogonofe de cogumelo paris

Ingredientes

1/2 xícara de chá de leite de aveia

4 dentes de alho descascados e amassados

1 cebola descascada e picada

400 g de cogumelo Paris fatiado

2 xícaras de chá de molho de tomate

2 colheres de sopa de mostarda

Sal a gosto

Óleo para refogar

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente os cogumelos e refogue por mais 6 minutos. Acrescente o molho de tomate, o leite, o sal e a mostarda e misture bem. Cozinhe até obter um molho espesso. Sirva em seguida.

Abobrinha recheada

Ingredientes

1 abobrinha

1 xícara de chá de amêndoas

2/3 de xícara de chá de água

1/2 xícara de shitake fresco fatiado

1 colher de sopa de azeite

1/2 cebola picada

1/2 dente de alho picado

10 tomates-cerejas cortados ao meio

Sal, orégano e noz-moscada em pó a gosto

Modo de preparo

Corte a abobrinha ao meio e remova as sementes. No liquidificador, deixe as amêndoas de molho na água por 20 minutos. Depois, bata até ficar homogêneo. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio e refogue o alho, a cebola e o shitake até dourar. Em seguida, adicione o tomate e refogue por mais 2 minutos. Acrescente o creme de amêndoas, tempere com sal, orégano e noz-moscada e mexa. Em seguida, recheie as abobrinhas, coloque-as em uma forma e leve ao forno baixo por 30 minutos. Sirva em seguida.

Bifum com legumes

Ingredientes

200 g de bifum (macarrão de arroz)

1 cenoura cortada em tiras finas

1 pimentão vermelho cortado em tiras finas

1 pimentão amarelo cortado em tiras finas

1 cebola-roxa fatiada

2 dentes de alho picados

1 xícara de chá de broto de feijão

1 xícara de chá de brócolis picado

1/4 de xícara de molho de soja

2 colheres de sopa de óleo de gergelim torrado

2 colheres de sopa de óleo vegetal

Sal a gosto

Cebolinha picada para decorar

Água

Modo de preparo