5 séries coreanas que fazem sucesso no Brasil

Nos últimos anos, as séries coreanas, ou K-dramas, têm conquistado um número crescente de fãs no Brasil. A qualidade de produção, enredos envolventes e personagens bem desenvolvidos são apenas algumas das razões pelas quais elas têm atraído tanto a atenção dos espectadores brasileiros.

Além de entreter, os K-dramas frequentemente abordam questões sociais, emocionais e culturais de maneira profunda e sensível, o que ressoa com o público de diversas idades e interesses. Confira, a seguir, 5 séries coreanas que fazem grande sucesso no Brasil!

1. Pousando no Amor

Yoon Se-ri (Son Ye-jin) é uma herdeira sul-coreana que, após um acidente de parapente, acaba pousando na Coreia do Norte. Lá, ela encontra Ri Jeong-hyeok (Hyun Bin), um oficial do exército norte-coreano. Apesar das tensões políticas entre os dois países, eles desenvolvem um relacionamento profundo e desafiam as adversidades para ficarem juntos.