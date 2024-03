5 sucos para ajudar a fortalecer a imunidade

Veja como preparar receitas de bebidas que ajudam a proteger o corpo de doenças no outono

Publicado em 26 de março de 2024 às 16:25

Com a chegada do outono e a queda da temperatura, é fundamental cuidar melhor da alimentação para fortalecer a imunidade e prevenir as doenças respiratórias comuns desta época do ano. Uma estratégia eficaz para isso é incluir sucos feitos de frutas e vegetais na dieta diária. Isso porque eles são ricos em nutrientes essenciais, como vitaminas, minerais e antioxidantes, que desempenham um papel fundamental no fortalecimento do sistema imunológico e na proteção contra infecções respiratórias.

Por isso, a seguir, confira como preparar 5 sucos para ajudar a fortalecer a imunidade!

Suco de beterraba com laranja

Ingredientes

2 beterrabas descascadas e picadas

2 maçãs sem sementes e picadas

2 cenouras descascadas e picadas

700 ml de suco de laranja

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva com as pedras de gelo.

Suco de abacaxi com cenoura e gengibre

Ingredientes

2 cenouras descascadas e picadas

3 fatias de abacaxi descascadas e picadas

4 fatias finas de gengibre

500 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva com as pedras de gelo.

Suco de couve com abacaxi

Ingredientes

3 folhas couve picadas

2 fatias de abacaxi descascadas e picadas

350 ml de água de coco gelada

3 folhas de hortelã

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de goiaba com limão

Ingredientes

8 goiabas picadas

400 ml de água de coco gelada

Suco de 1 limão

Modo de preparo

No liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até ficar homogêneo. Coe o suco e sirva em seguida.

Suco de frutas cítricas

Ingredientes

1/2 abacaxi descascado e picado

Suco de 1 limão-siciliano

Suco de 1 laranja

1 fatia fina de gengibre

300 ml de água

Pedras de gelo a gosto

Modo de preparo