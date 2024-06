6 acompanhamentos deliciosos para sopas de inverno

Veja como preparar receitas práticas para deixar os dias frios com um gostinho especial

Publicado em 13 de junho de 2024 às 08:28

As sopas, além de nutritivas e práticas, são perfeitas para aquecer o corpo durante os dias mais frios, proporcionando conforto e saciedade. Nesse cenário, para deixá-las ainda mais saborosas e completas, os acompanhamentos certos fazem toda a diferença. Eles não apenas complementam o sabor, mas também adicionam texturas e nutrientes que enriquecem a experiência culinária. Por isso, confira 6 receitas de acompanhamentos que vão deixar a sua sopa ainda mais deliciosa, elevando o seu jantar de inverno a outro nível!

Bruschetta

Ingredientes

3 tomates sem sementes e picados

1 cebola picada

1 dente de alho picado

2 colheres de sopa de manjericão fresco

1/2 colher de chá de orégano

1 pitada de sal

1 pitada de pimenta-do-reino moída

1 pão tipo baguete

250 g de muçarela fresca ralada

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o tomate , a cebola, o alho, o manjericão, o orégano, o sal e a pimenta-do-reino. Cubra e reserve na geladeira. Corte, em uma tábua, o pão em fatias no sentido diagonal. Arrume as fatias em uma assadeira e leve ao forno preaquecido na temperatura média por 5 minutos. Abaixe a temperatura do forno para 125 °C. Coloque uma porção da mistura de tomate em cada torrada e cubra cada uma com a muçarela. Leve ao forno novamente até o queijo derreter. Sirva em seguida.

Torrada de alecrim

Ingredientes

1 pão italiano cortado em fatias na diagonal

Alecrim fresco, sal e azeite a gosto

Modo de preparo

Bata o alecrim no liquidificador por 2 minutos. Depois, coloque as fatias de pão em uma forma e adicione o alecrim, o sal e o azeite. Leve ao forno preaquecido na temperatura alta até dourar. Sirva em seguida.

Torradas cobertas

Ingredientes

1 fio de azeite

Queijo prato ralado, pimenta-do-reino moída, sal e orégano a gosto

Modo de preparo

Em uma tigela, misture o queijo prato ralado, o sal, o azeite, a pimenta-do-reino e o orégano. Corte o pão em quadradinhos, coloque-o em uma assadeira e cubra cada um com uma porção da mistura de queijo temperado. Leve a assadeira ao forno preaquecido em temperatura alta e deixe torrar por cerca de 5 minutos, ou até que o queijo esteja derretido e o pão, dourado. Sirva em seguida.

Croûtons

Ingredientes

2 fatias de pão cortadas em quadradinhos

2 colheres de sopa de azeite extravirgem

1/2 colher de chá de orégano

Pimenta-do-reino moída, sal e salsa desidratada a gosto

Modo de preparo

Coloque os quadradinhos de pães em um recipiente e tempere com 1 colher de sopa de azeite, orégano, pimenta-do-reino moída, salsa desidratada e o sal. Misture bem. Aqueça uma frigideira em fogo médio e coloque a outra colher de azeite. Despeje os pãezinhos na frigideira e deixe fritar. Mexa para fritar de todos os lados. Espere dourar, retire do fogo e sirva com a sopa.

Dica : você pode fazer os croûtons no forno também.

Pão com ervas

Ingredientes

1 pão francês

2 dentes de alho espremidos

50 g de manteiga em temperatura ambiente

Salsinha fresca picada, cebolinha fresca picada e sal a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture a salsinha, a cebolinha, os dentes de alho, a manteiga e o sal até obter uma pasta homogênea. Corte o pão em fatias finas, sem separá-las completamente. Espalhe a mistura de ervas e manteiga entre as fatias de pão, certificando-se de que todas estejam cobertas. Enrole o pão em papel-alumínio, coloque em uma forma e leve ao forno preaquecido em 180 °C por aproximadamente 10 minutos. Em seguida, retire o papel-alumínio e asse por mais 5 minutos, ou até que o pão fique dourado e crocante. Sirva com a sopa.

Palitos de batata-doce rústicos

Ingredientes

2 batatas doces com as cascas

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 dente de alho cortado em lâminas

Sal, ervas finas e pimenta-do-reino moída a gosto

Suco de um limão

Modo de preparo