6 chás medicinais para preparar em casa

O chá é uma bebida amplamente consumida em todo o mundo. Além de ser uma opção deliciosa e reconfortante, também pode trazer vários benefícios para a saúde. Isso porque é uma bebida rica em antioxidantes, que podem ajudar a reduzir a inflamação e proteger as células contra danos causados pelos radicais livres. Além disso, muitas variedades de chá contêm compostos que podem ajudar a combater problemas de saúde. Por isso, confira como preparar algumas receitas!

Chá para ajudar a reduzir o colesterol ruim

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos e desligue ofogo. Adicione as folhas de erva-doce , tampea panela e deixe descansar por 15minutos. Coe e tome 4 xícarasde chá por dia.

Contraindicação: não é indicado parapessoas com úlceras.

Chá para proteger o estômago

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo e coloque as folhas secas de angélica. Tampe e deixe repousar por 5 minutos. Coe e beba uma xícara de chá antes das refeições.

Chá contra insônia

Ingredientes

Modo de preparo

Chá contra retenção de líquido

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe e beba ao longo do dia.

Chá contra cólica menstrual

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio. Ferva por 3 minutos, desligue o fogo e acrescente a maçã e as ervas. Tampe e deixe descansar por 20 minutos. Coe e tome uma xícara de chá 5 vezes ao dia, com intervalos de, no mínimo, 1h30 entre cada ingestão.