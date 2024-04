6 dicas básicas para fazer as unhas em casa

Fazer as unhas em casa oferece benefícios como economia de tempo e dinheiro, maior controle sobre a higiene e segurança, liberdade criativa e oportunidade de desfrutar de um momento relaxante de autocuidado. Então, para quem não tem experiência, mas gostaria de começar a cuidar das próprias unhas, a manicure Danielly Cardoso, que trabalha com o aplicativo GetNinjas, compartilha algumas dicas. Confira!

1. Escolha uma cor mais básica

2. Aplique uma base antes do esmalte

Aplicar uma camada de base antes do esmalte ajuda a proteger as unhas contra manchas e deixá-las mais fortes. Escolha uma com ingredientes nutritivos para ajudar a nutrir e fortalecer as unhas.