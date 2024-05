6 dicas para fazer uma boa redação no Enem

Os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ainda apresentam dificuldades na escrita de um texto dissertativo-argumentativo, conforme os dados do Ministério da Educação (MEC). Em 2023, dos 2,7 milhões de candidatos, apenas 60 tiraram nota mil, entre eles, somente 4 de escolas públicas; enquanto 80 mil tiraram nota zero. Isso, muitas vezes, se deve ao fato de os candidatos precisarem encarar um antigo medo: a redação.