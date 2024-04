Edicase Brasil

6 exercícios simples para emagrecer sem sair de casa

Praticar exercícios físicos é essencial para manter a saúde do corpo. No entanto, o hábito nem sempre é um atrativo, especialmente durante aqueles dias em que a preguiça de ir para a academia bate. Por isso, uma alternativa é exercitar o corpo em casa de 150 a 300 minutos semanais, como recomenda a Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Mesmo que o ideal seja se exercitar cinco ou seis vezes por semana, começar com o que é possível, mesmo que sejam apenas duas vezes, já é um passo positivo. O importante é dar o primeiro passo e manter a consistência para alcançar resultados duradouros”, aconselha Leonardo Tavares, coordenador do curso de Educação Física do UNASP (Centro Universitário Adventista de São Paulo).