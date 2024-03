Edicase Brasil

6 itens de casa considerados tóxicos para os animais

Manter esses produtos em locais seguros e fora do alcance dos pets é fundamental para garantir a segurança deles

1. Chocolate

2. Plantas domésticas

Espécies como lírios, aloe vera e azaleias podem causar desde irritação gastrointestinal até problemas renais graves, dependendo da espécie e da quantidade ingerida. Caroline Mouco Moretti, veterinária clínica e diretora-geral do Grupo Vet Popular, explica que, por vezes, a ingestão de plantas tóxicas pode acontecer durante as brincadeiras. “ Principalmente filhotes , entre uma brincadeira e outra, acabam mordendo [as plantas] e, muitas vezes, a ingestão pode ser acidental”, afirma.