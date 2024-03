6 saladas com linhaça para ajudar a emagrecer

Veja como preparar pratos coloridos, leves e nutritivos para perder aqueles quilos indesejados

Publicado em 21 de março de 2024 às 18:25

Salada com tomate e linhaça

A linhaça é uma semente que favorece o emagrecimento, pois gera saciedade e ajuda a reduzir a inflamação do organismo. Além disso, segundo a nutricionista Jamilla Saygli, ela também contribui para uma pele mais sadia e ajuda a regular o intestino. Quando consumida com outros vegetais, tais benefícios podem ser potencializados. Por isso, a seguir, confira 6 receitas de saladas com linhaça!

Salada com tomate e linhaça

Ingredientes

1 colher de sopa de semente de linhaça

3 folhas de alface-americana cortadas em fatias

200 g de tomate-cereja cortado ao meio

1/2 cebola-roxa cortada em rodelas

1 pepino cortado em rodelas

Azeite e sal a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, disponha a alface, o tomate-cereja, o pepino e a cebola. Tempere com sal e azeite . Salpique com a semente de linhaça e sirva.

Salada verde com salmão

Ingredientes

2 filés de salmão cortados em cubos

1/2 maço de alface-crespa

1 xícara de chá de folhas de rúcula

1/2 xícara de chá de folhas de agrião

1 tomate

1 colher de sopa de sementes de linhaça

2 dentes de alho amassados

Suco de 1/2 limão

Azeite, sal, pimenta-do-reino moída e orégano a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o salmão com alho, sal e pimenta-do-reino. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Grelhe o salmão e reserve. Rasgue grosseiramente as folhas de alface, rúcula e agrião. Corte o tomate no formato de meia-lua. Em uma saladeira, coloque a alface, a rúcula, o agrião e o tomate. Misture bem e tempere com suco de limão, azeite, sal, pimenta-do-reino e orégano. Acrescente o salmão sobre a salada , salpique as sementes de linhaça e sirva a seguir.

Salada de beterraba e queijo minas

Salada de beterraba e queijo minas

Ingredientes

3 beterrabas cortadas em pedaços

3 fatias de queijo minas fresco cortado em cubos

1 colher de sopa de semente de linhaça

Sal e azeite extravirgem a gosto

Água

Modo de preparo

Em uma panela, cubra a beterraba com água e leve ao fogo médio por 25 minutos. Desligue o fogo, descarte a água e coloque a beterraba em um recipiente. Acrescente o queijo minas, tempere com sal e azeite e misture delicadamente. Salpique com a semente de linhaça e sirva.

Dica: sirva a salada com peito de frango grelhado.

Salada de grão-de-bico com batata-doce

Ingredientes

300 g de grão-de-bico cozido

1 batata-doce descascada, cozida e cortada em cubos

5 tomates-cereja

Folhas de 1 maço de agrião

3 folhas de alface picadas

2 colheres de sopa de linhaça

Sal e azeite extravirgem a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, a batata-doce, o agrião, a alface e os tomates-cereja. Tempere com sal e azeite e misture delicadamente. Salpique com a semente de linhaça e sirva.

Salada de rúcula com rabanete e pepino

Salada de rúcula com rabanete e pepino

Ingredientes

2 xícaras de chá de rúcula

4 rabanetes cortados em fatias

1 pepino cortado em fatias

1 colher de sopa de semente de linhaça

Suco de 1/2 limão

Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em uma saladeira, coloque a rúcula e adicione o rabanete e o pepino. Tempere com sal, pimenta-do-reino, azeite e suco de limão. Salpique com a semente de linhaça e sirva.

Salada com manga e linhaça

Ingredientes

1 manga madura cortada em cubos

200 g de mix de folhas verdes (alface-americana, alface-roxa, espinafre)

1 cenoura ralada

1/2 xícara de chá de milho-verde cozido

1/4 de xícara de chá de sementes de linhaça

1 abacate cortado em cubos

1/4 de xícara de chá de nozes picadas

Suco de 1 limão

Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo