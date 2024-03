6 saladas refrescantes para incluir na dieta

Para quem deseja uma refeição prática e deliciosa, as saladas são uma ótima pedida. Leves e refrescantes, elas são extremamente versáteis. Inclusive, podem ser preparadas com diversos ingredientes para incrementar o sabor. Além disso, ricas em vitaminas e nutrientes essenciais para o organismo, elas auxiliam na perda de peso e no bom funcionamento do corpo. Por isso, selecionamos 6 receitas de saladas para você incluir nas refeições e adotar uma alimentação mais saudável. Veja!