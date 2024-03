Edicase Brasil

6 sucos verdes para limpar o organismo e ajudar a emagrecer

Aprenda a preparar receitas rápidas que melhoram o funcionamento do corpo

Devido às propriedades antioxidantes e nutritivas, os sucos verdes podem oferecer inúmeros benefícios para o corpo. Isso porque, quando preparados com os ingredientes corretos, ajudam a diminuir a retenção de líquido, previnem o estresse e auxiliam no processo de emagrecimento. Além disso, fortalecem o sistema imunológico e aumentam a disposição para a prática de atividades físicas.

Suco verde para aumentar a saciedade

Ingredientes

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a maçã, os kiwis, as folhas de couve, o suco de limão e a água e bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco, transfira para um copo e sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com pedaços de kiwi.

Suco verde diurético

Ingredientes

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água de coco, a folha de couve, o melão e o suco de limão e bata até triturar bem. Adicione as folhas de hortelã e a salsinha e bata novamente para incorporar. Coe o suco, transfira para um copo e sirva em seguida.

Suco verde energético

Ingredientes

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o abacaxi, as folhas de couve, a maçã, o gengibre e a água e bata até obter uma mistura homogênea. Coe o suco, transfira para um copo e adicione as pedras de gelo. Sirva em seguida.

Dica: sirva decorado com pedaços de abacaxi.

Suco verde para diminuir a retenção de líquido

Ingredientes

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o suco de limão, o suco de laranja, as folhas de alface e a água e bata até triturar bem as folhas. Coe o suco e transfira para um copo. Adicione as pedras de gelo e sirva em seguida.