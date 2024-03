7 benefícios da batata-doce para a saúde

Veja como o consumo desse tubérculo pode favorecer o funcionamento do corpo e ajudar a prevenir doenças

Publicado em 14 de março de 2024 às 16:26

Acredita-se que a batata-doce tenha surgido nas Américas, mais especificamente na região da América do Sul e Central. Sua trajetória histórica e sua versatilidade culinária destacam a importância e o apelo duradouro desse vegetal nutritivo em todo o mundo. Inclusive, seja como parte de uma refeição ou como um lanche saudável, incorporar esse tubérculo na dieta pode trazer melhorias significativas para o bem-estar.

Abaixo, confira 7 benefícios da batata-doce para a saúde!

1. Fonte rica de vitaminas e minerais

Verdadeiro arsenal de nutrientes, a batata-doce é rica em vitaminas A, C e E, além de minerais como potássio, magnésio e ferro. Esses componentes são fundamentais para o bom funcionamento do organismo, atuando na manutenção da saúde da pele e dos olhos.

2. Auxilia no controle do diabetes

Graças ao seu baixo índice glicêmico, a batata-doce libera açúcar no sangue de forma gradual, evitando picos de glicemia. Isso a torna uma excelente opção para pessoas com diabetes ou para quem busca prevenir a doença. Ainda, estudos sugerem que o consumo regular desse tubérculo pode melhorar a sensibilidade à insulina.

3. Promove a saúde digestiva

A batata-doce é uma ótima fonte de fibras, essenciais para o bom funcionamento do sistema digestivo. Elas ajudam a regular o trânsito intestinal, prevenindo constipação. Além disso, auxiliam na manutenção da microbiota intestinal, desempenhando um papel importante na saúde geral do organismo.

“[As fibras] favorecem o trânsito do intestino, já que elas exercem função importante na formação do bolo fecal e na manutenção da flora intestinal”, afirma a nutricionista Ronimara Santos.

4. Contribui para a saúde do coração

Os nutrientes presentes na batata-doce, como o potássio e as fibras, contribuem para a saúde cardiovascular. O potássio ajuda a regular a pressão arterial, enquanto as fibras podem reduzir os níveis de colesterol no sangue.

“Vale lembrar que o aumento da ingestão de potássio tem sido relacionado também à prevenção de outros riscos cardiovasculares”, acrescenta a médica nutróloga Dra. Marcella Garcez. Além disso, segundo ela, o mineral ajuda o corpo a excretar mais sódio na urina, o que auxilia no controle da pressão.

5. Fortalece o sistema imunológico

A alta concentração de vitamina A na batata-doce é fundamental para o fortalecimento do sistema imunológico. Isso porque ela atua na manutenção das barreiras físicas do corpo, como a pele e as mucosas, e na regulação da resposta imune.

Além disso, a vitamina C presente nesse tubérculo também tem papel importante na defesa do organismo contra infecções. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os micro-organismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, afirma a farmacêutica Luciana Rocha.

6. Auxilia na perda de peso

Rica em fibras, a batata-doce pode ser uma grande aliada na perda de peso. “As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, afirma a nutricionista Roberta Stella.

7. Promove a saúde da pele

Vitaminas A e E, antioxidantes presentes no tubérculo, são essenciais para a saúde da pele. Elas ajudam a protegê-la dos danos causados pelos radicais livres e pelo envelhecimento precoce. Ademais, a vitamina A é crucial para a renovação celular e a manutenção de uma pele saudável e radiante.