7 benefícios da erva-cidreira para a saúde

Veja como esta planta pode favorecer a saúde e auxiliar no tratamento de doenças

A erva-cidreira, também conhecida como Melissa officinalis , é uma planta perene originária da região do Mediterrâneo e da Ásia Ocidental e amplamente utilizada na medicina tradicional e na culinária. Com agradável aroma cítrico, além de ser um ingrediente versátil em chás e receitas, ela oferece uma série de benefícios para a saúde. Abaixo, confira alguns deles!

1. Reduz o estresse e a ansiedade

2. Melhora o sono

Para aqueles que enfrentam dificuldades para dormir, a erva-cidreira se mostra uma aliada natural. Seu efeito calmante promove um sono mais profundo e reparador. O chá de erva-cidreira, tomado antes de dormir, pode ser um ótimo remédio natural para insônia e distúrbios do sono.

“Costumo comparar o sono como a hora de recarregar a bateria da máquina chamada corpo humano. Se tivermos menos tempo de recarga, menor poder de ação e menor tempo de funcionamento com eficiência teremos no dia”, afirma o nutrólogo Dr. Carlos Portela.

3. Alivia dores de cabeça

A aplicação tópica de óleo essencial de erva-cidreira pode ajudar a aliviar dores de cabeça e enxaquecas . Suas propriedades anti-inflamatórias e relaxantes contribuem para a redução da tensão muscular e do estresse, fatores comuns associados às dores de cabeça.

“As cefaleias devem ser tratadas, mesmo as menos frequentes. Nos últimos 20 anos, os avanços nesse sentido foram enormes e, hoje, nenhum médico diz ao paciente uma frase que era comum há alguns anos: ‘você tem que se acostumar a viver com sua dor de cabeça’”, afirma o neurologista José Geraldo Speciali.

4. Melhora a saúde cardiovascular

A erva-cidreira pode ter efeitos benéficos em relação à saúde cardiovascular. Ela ajuda a reduzir a pressão arterial e a melhorar a circulação sanguínea, devido às suas propriedades vasodilatadoras e relaxantes. “Quando há excesso de gordura na parede das artérias, isso atrapalha ainda mais o sangue chegar até alguns tecidos”, explica a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. “Essa má circulação pode ser extremamente perigosa, porque há riscos de desenvolvimento de insuficiência arterial periférica, infartos do miocárdio e acidente vascular cerebral (AVC)”, alerta.

6. Apoia o controle de peso

Por promover a saciedade e reduzir o apetite, a erva-cidreira pode ajudar no controle de peso . Seu efeito relaxante também pode ajudar a prevenir o comer emocional e o consumo excessivo de alimentos.

“Comer por estar feliz, comer por estar triste, por estar ansioso ou por estar estressado são apenas alguns dos sentimentos que criam uma relação doentia com a comida e que pode resultar em inúmeros transtornos alimentares, mas que podem ser tratados”, afirma a psicóloga Valeska Bassan.

6. Auxilia na digestão

A erva-cidreira possui propriedades digestivas capazes de aliviar sintomas de indigestão, como inchaço e gases. Ela estimula a produção de bile, o que facilita a digestão dos alimentos e contribui para a saúde geral do sistema digestivo.

“Um desequilíbrio bacteriano no intestino, ou ‘disbiose intestinal’, é muito comum hoje em dia. Estresse, alimentos processados, alto consumo de açúcar, álcool e uso excessivo de antibióticos são fatores comuns que diminuem nossas boas bactérias intestinais e contribuem para a disbiose intestinal”, explica o dermatologista Dr. Daniel Cassiano, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

7. Alívio de cólicas menstruais

“No período menstrual, as contrações uterinas aumentam, justamente para auxiliar na eliminação do endométrio. Para ajudar neste processo, há aumento de mediadores inflamatórios locais, e isso, associado à contratilidade uterina aumentada, pode causar dor do tipo cólica”, explica a ginecologista Dra. Juliana Sperandio, parceira de Pantys, marca de calcinhas absorventes para menstruação, maternidade e incontinência.