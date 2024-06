ALIMENTAÇÃO

7 benefícios da maçã para a saúde

Veja como o consumo regular dessa fruta favorece o funcionamento do organismo

Portal Edicase

Publicado em 27 de junho de 2024 às 17:49

A maçã oferece diversos benefícios para a saúde (Imagem: Valentyn Volkov | Shutterstock) Crédito:

A maçã é uma fruta popular e amplamente consumida em todo o mundo, conhecida por seu sabor delicioso e versatilidade culinária. Além de ser uma excelente fonte de fibras dietéticas, vitaminas, especialmente a vitamina C, e diversos antioxidantes, ela oferece uma série de benefícios ao organismo. Veja a seguir!

1. Promove a saúde cardiovascular

A maçã é uma excelente fonte de fibras solúveis, como a pectina, que ajudam a diminuir os níveis de colesterol LDL, considerado ruim, no sangue. Além disso, as suas propriedades antioxidantes contribuem para reduzir a inflamação nas paredes das artérias, protegendo contra danos oxidativos causados pelos radicais livres.

“Alguns alimentos têm a capacidade de ajudar e muito o funcionamento do nosso corpo, facilitando a circulação do sangue, por exemplo. Então, é fundamental, para evitar doenças e ter veias e artérias saudáveis, incluí-los na dieta”, afirma a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

2. Benéfica contra o diabetes

A maçã contém polifenóis que ajudam a proteger os tecidos das células do pâncreas, auxiliando na redução do risco de desenvolver diabetes tipo 2. Além disso, as fibras solúveis presentes na fruta podem desacelerar a absorção de açúcar, algo particularmente benéfico para pessoas com diabetes ou resistência à insulina.

A nutricionista Fernanda Sobral diz que a liberação mais lenta da glicose no sangue resulta em “uma menor liberação de insulina, um hormônio que ‘leva’ a glicose para dentro das células para ser utilizada e favorece o estoque de gordura quando em grandes quantidades”.

3. Fortalece o sistema imunológico

A maçã é uma fonte rica em vitamina C e diversos antioxidantes que fortalecem o sistema imunológico , ajudando na defesa contra infecções e doenças, além de proteger as células contra danos oxidativos. “A vitamina C atua diretamente nas nossas células de defesa e ajuda a combater os microrganismos causadores de doenças, fortalecendo nossos anticorpos”, afirma a farmacêutica Luciana Rocha.

4. Melhora o funcionamento do intestino

As fibras, presentes na maçã, ajudam a aumentar o volume das fezes e a promover movimentos intestinais regulares, prevenindo a constipação. “[As fibras] favorecem o trânsito do intestino, já que eles exercem função importante na formação do bolo fecal e na manutenção da flora intestinal”, acrescenta a nutricionista Ronimara Santos.

A maçã é rica em antioxidantes que auxiliam na saúde da pele (Imagem: PeopleImages.com – Yuri A | Shutterstock) Crédito:

5. Promove a saúde da pele

Os antioxidantes presentes na maçã ajudam a combater os radicais livres responsáveis pelo envelhecimento precoce da pele , ajudando a manter um aspecto saudável e jovial. “Os antioxidantes na dieta podem desempenhar um papel importante na prevenção do envelhecimento da pele e anexos cutâneos, pois são compostos que ajudam a proteger as células do corpo contra os danos causados pelos radicais livres, moléculas instáveis que podem causar estresse oxidativo, que está associado ao envelhecimento prematuro da pele e a uma variedade de problemas dermatológicos”, explica a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

6. Ajuda na perda de peso

As fibras presentes nas maçãs ajudam a aumentar a sensação de saciedade, o que pode contribuir para a redução da ingestão de calorias ao longo do dia. “As fibras proporcionam maior saciedade e fazem com que o esvaziamento gástrico seja feito em um maior tempo. Assim, a sensação de fome demora a surgir e, consequentemente, pode levar a uma menor ingestão alimentar”, reforça a nutricionista Roberta Stella.

7. Proteção contra doenças degenerativas

Os antioxidantes presentes nas maçãs ajudam a proteger as células contra danos oxidativos, que são um fator-chave no desenvolvimento de doenças degenerativas como o Parkinson. “As células do nosso corpo estão constantemente sujeitas a danos tóxicos pela formação de radicais livres, que são provenientes de reações que ocorrem na membrana das células, e são responsáveis pela ocorrência de diversas enfermidades e processos degenerativos do organismo humano”, explica o cardiologista Bruno Ganem.

Tipos de maçã e seu perfil nutricional