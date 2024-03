7 benefícios da soja para a saúde

7 benefícios da soja para a saúde

Com uma composição riquíssima de nutrientes, a leguminosa auxilia na prevenção de doenças e ajuda a controlar o peso

Publicado em 13 de março de 2024 às 12:25

A soja é um alimento completo e traz diversos benefícios para a saúde (Imagem: naito29 | Shutterstock) Crédito:

Originária do leste da Ásia, a soja é categorizada como uma leguminosa, semelhante ao feijão, à lentilha, ao grão-de-bico e à ervilha. Sua reputação é atribuída à versatilidade e à riqueza nutricional abrangente. Na culinária, pode ser encontrada em diferentes formas, natural, como tofu, proteína texturizada e leite. Isso permite cria uma ampla variedade de receitas.

Devido à sua composição completa, a soja é uma fonte rica em proteínas, fibras, vitaminas e minerais. Estes nutrientes, por sua vez, auxiliam na prevenção de doenças cardiovasculares, ósseas e hormonais.

“A soja é considerada um alimento funcional, pois traz muitos benefícios à saúde por ser rica em vitamina A, complexo B, C, D, E, ácidos graxos poli-insaturados, como ômega 3 e 6, e minerais como ferro, enxofre, magnésio, cobre, fósforo, potássio, manganês e com alto teor proteico”, lista Sandra da Silva Maria, nutricionista funcional.

Abaixo, conheça 7 benefícios da soja para a saúde!

1. Ajuda a prevenir doenças cardiovasculares

A inclusão frequente de soja na dieta pode resultar na redução dos níveis de LDL ( colesterol ruim) no sangue. Isso se deve à presença de fitoesteróis, isoflavonas e fibras na soja, que contribuem para a prevenção de doenças cardíacas, já que melhoram o funcionamento das artérias.

2. Alivia sintomas da menopausa

A soja é benéfica para mulheres na menopausa devido à presença de isoflavonas, compostos vegetais que possuem estrutura semelhante ao estrogênio, o hormônio feminino. Estas podem ajudar a reduzir a frequência e a intensidade de sintomas como ondas de calor e suores noturnos.

3. Facilita o funcionamento do intestino

Além de ser rica em fibras , a soja contém prebióticos naturais, os quais servem como alimento para as bactérias benéficas presentes no intestino. Estas desempenham um papel essencial na regulação tanto do sistema intestinal quanto do sistema imunológico, contribuindo para a absorção adequada dos nutrientes.

Segundo o nutricionista Fernando Castro, as leguminosas possuem fibras que “fazem com que o intestino tenha que trabalhar corretamente para conduzir o bolo fecal, além de promoverem uma limpeza, já que as fibras insolúveis, ao passarem pelo intestino, limpam os resíduos de outros alimentos”, explica.

4. Protege o cérebro

Os antioxidantes, flavonoides e vitaminas do complexo B presentes na soja proporcionam efeitos protetores no cérebro, auxiliando na melhoria da função cognitiva e na redução do risco de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer. “Alguns nutrientes como ômega 3, flavonoides, colina, vitaminas do complexo B e vitamina D exercem funções protetoras e reparadoras nas células neurológicas”, esclarece a nutricionista Gabriela Mendes Taveiros.

5. Ajuda a prevenir a osteoporose

A soja é uma fonte de cálcio, magnésio e fósforo, nutrientes essenciais para a saúde óssea. Além disso, as isoflavonas presentes na soja têm sido associadas à redução da perda óssea, tornando-a uma aliada importante na prevenção da osteoporose.

A soja traz a sensação de saciedade, o que ajuda a reduzir o apetite (Imagem: 1989studio | Shutterstock) Crédito:

6. Ajuda no controle do peso

Em função da sua composição completa, com quantidades adequadas de proteínas e fibras, o consumo de soja proporciona uma sensação de saciedade, ajudando a reduzir o consumo excessivo de alimentos calóricos. “A soja possui uma das maiores quantidades de proteína, com cerca de 34 g do nutriente a cada 100 g do alimento”, acrescenta a nutróloga Dra. Marcella Garcez.

7. Ajuda a combater o envelhecimento precoce

Os compostos vegetais presentes na soja apresentam impactos positivos na pele, contribuindo para a redução dos sinais de envelhecimento precoce e para a melhoria da aparência e vitalidade.

Atente-se ao consumo excessivo

Apesar dos muitos benefícios para a saúde que a leguminosa oferece, o consumo de soja deve ser parte de uma dieta equilibrada, evitando excessos. Isso porque ela contém compostos que podem interferir na absorção de minerais como ferro, zinco e cálcio. Essa precaução é especialmente importante em grupos vulneráveis, como idosos, crianças e gestantes.