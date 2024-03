Edicase Brasil

7 coisas que você precisa saber antes de adotar um coelho

Veterinária faz alerta sobre a adoção desse animal e elenca os cuidados necessários com a espécie

Publicado em 21 de março de 2024 às 17:25

Coelhos precisam de cuidados, e adoção requer responsabilidade (Imagem: Rita_ Kochmarjova | Shutterstock) Crédito:

Com a chegada da Páscoa, a procura pela adoção de coelhos aumenta. No entanto, segundo a ONG Adote um Orelhudo, cerca de 60 ou 70 dias após o período, 40% dos coelhos são abandonados em praças, parques ou terrenos baldios, representando cerca de 4 em cada 10 pets tutelados. Os números são preocupantes, por isso Ana Elisa Arruda Rocha, veterinária da UniCuritiba (instituição de ensino superior), alerta: “Ter um coelho em casa é uma decisão que não pode ser tomada na euforia”.

A seguir, a veterinária explica tudo o que você precisa saber antes de adotar um coelho para reduzir índices como esse. Confira!

1. Precisam de espaço

Avalie o ambiente antes de ter um coelho, pois ele precisa de espaço para se exercitar, saltar e brincar. Não pode ficar solto em locais que tenham fiação elétrica, pois costuma roer objetos para desgastar os dentes e os fios oferecem risco à vida dele. Além disso, ao escolher o viveiro, considere o tamanho e a raça do seu pet e mantenha a bandeja limpa, trocando a forração diariamente.

2. Não são roedores

Os coelhos não são roedores, como a maioria das pessoas imagina, mas mamíferos herbívoros da mesma família das lebres. Além de ração específica, comem feno de alfafa e alguns vegetais, porém não são todos que podem ser ofertados. A cenoura, por exemplo, é a mais recomendada, visto que ajuda no desgaste dos dentes – o que é necessário no caso dos coelhos –, mas deve ser oferecida com moderação.

3. Demandam escovação

Assim como os gatos, os coelhos fazem a própria higiene , o que torna os banhos não recomendados. No caso de raças mais peludas, faça a escovação para ajudar na retirada dos pelos mortos.

4. Requerem guia adequada para passear

Coelhos podem aprender a passear na guia, mas é importante utilizar o equipamento correto e frequentar espaços seguros, já que são presas de várias outras espécies. Para manter o seu bem-estar, vale também investir em itens de enriquecimento ambiental para manter a saúde emocional e o correto desgaste dos dentes.

Com os devidos cuidados, os coelhos podem viver entre 8 e 12 anos (Imagem: New Africa | Shutterstock) Crédito:

5. Vivem em média 12 anos

Existem mais de 45 raças de coelhos, variando em tamanho (pequenas, médias e grandes), peso e pelagem. Com boa alimentação e cuidados de saúde, um coelho de estimação pode viver entre 8 e 12 anos.

6. Estão entre as espécies que mais se reproduzem no mundo

Se não quiser muitos filhotes em casa, não junte machos e fêmeas antes da castração, pois os coelhos estão entre as espécies mais prolíficas do mundo. No entanto, se for estabelecer contato entre os animais, ou até mesmo com outros pets , faça por etapas e sempre com acompanhamento.

7. Exigem visitas regulares ao veterinário

As visitas ao veterinário devem ser realizadas já no início de sua vida a fim de que todas as informações referentes à saúde e ao manejo sejam devidamente esclarecidas. Para se ter uma ideia, durante os primeiros cinco anos de vida, os coelhos precisam visitar o profissional anualmente (caso não tenha nenhuma doença) e, após o período, a cada seis meses.