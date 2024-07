Edicase Brasil

7 cuidados importantes para a entrevista de emprego

Especialista explica como se destacar no momento da conversa com o recrutador

Portal Edicase

Publicado em 5 de julho de 2024 às 18:49

É importante estar preparado para a entrevista de emprego (Imagem: G-Stock Studio | Shutterstock) Crédito:

Preparar-se adequadamente para uma entrevista de emprego é um dos passos mais importantes para aumentar as chances de sucesso. “Quanto mais preparados estamos, mais chances de conseguirmos a vaga que sonhamos. Não basta simplesmente se aplicar na vaga dentro da empresa, ou em outro local, se não houver planejamento, estudo e disciplina”, afirma Fernanda de Morais, especialista em Posicionamento de Autoridade.

A seguir, a profissional compartilha sete dicas para se preparar para uma entrevista de emprego. Confira!

1. Estude a empresa

Conhecer missão, visão, valores, notícias na mídia e últimos resultados divulgados pela empresa demonstra um cuidado especial e interesse em fazer parte do time.

2. Estude a vaga

Responder perguntas como “o que se espera de um colaborador nessa posição?” e “quais são as habilidades técnicas e comportamentais necessárias?” ajuda a alinhar suas competências com as expectativas da empresa.

3. Crie uma lista de possíveis perguntas

Treinar respostas para perguntas comuns de entrevistas ajuda a aumentar a confiança na hora da entrevista.

4. Saiba apresentar sua história

Apresentar cases de sucesso e relacionar suas experiências pessoais e profissionais com a vaga mostra desenvoltura e capacidade de adaptação.

5. Vestimenta adequada

A escolha da roupa deve estar alinhada com a cultura da empresa. “Caso seja uma empresa mais casual, cuidado com os excessos como decotes e barba por fazer. Vestimenta com cores mais sóbrias são bem-vindas, pois correm menos chances de errar”, recomenda Fernanda.

Os gestos e postura corporal também contam no momento da entrevista (Imagem: Dean Drobot | Shutterstock) Crédito:

6. Treine a linguagem não-verbal

Olhar, postura corporal, tom de voz e gestos são detalhes que fazem diferença.

7. Chegue com antecedência

Não chegar cedo demais nem próximo do horário agendado mostra pontualidade e respeito pelo tempo do entrevistador.

Lidando com as dúvidas e o nervosismo

Além dessas dicas, Fernanda reforça a importância de fazer perguntas para o entrevistador no momento adequado. “Deixe para o final ou para o momento que o recrutador sinalizar que é a hora certa de trazer as dúvidas”, sugere ela. Perguntas sobre os próximos passos no processo seletivo são mais apropriadas nas primeiras fases da entrevista.

Para lidar com o nervosismo, a preparação é fundamental. A especialista destaca que exercícios de respiração também podem ajudar a melhorar a concentração e a desenvoltura. Caso haja pontos a serem melhorados, é importante mostrar que já está fazendo algo para saná-los. “Por exemplo, se o inglês é um ponto fraco e é importante para a vaga, cite que está fazendo um curso”, aconselha Fernanda, ressaltando que a honestidade é imprescindível.