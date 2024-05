7 curiosidades sobre o feriado de Corpus Christi

1. Origem medieval

2. Procissão solene

As procissões de Corpus Christi são momentos de grande reverência e fé. Durante a procissão, o sacerdote leva a hóstia consagrada, que representa o corpo de Cristo, em um ostensório. Os fiéis seguem em oração , cantando hinos e carregando velas. A procissão simboliza a caminhada dos fiéis com Cristo e é uma oportunidade de manifestação pública da fé católica.

3. Feriado móvel

4. Tapetes coloridos

Uma das tradições mais marcantes do Corpus Christi no Brasil e em outros países são os tapetes de rua feitos de materiais como serragem colorida, flores, areia e borra de café. Esses tapetes, muitas vezes com temas religiosos, são confeccionados pelas comunidades locais e servem como caminho para a procissão do Santíssimo Sacramento. A prática promove a união das comunidades e a expressão artística popular.