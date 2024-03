7 dicas para se manter saudável no outono

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o outono de 2024 será atípico, com bastante calor. Ainda, conforme informações do Inmet, devido ao efeito do fenômeno El Niño, caracterizado pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, as temperaturas tendem a ficar acima do que normalmente é registrado.