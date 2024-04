7 momentos icônicos que marcaram o BBB 24

7 momentos icônicos que marcaram o BBB 24

Relembre alguns dos acontecimentos que garantiram entretenimento e deram o que falar

Publicado em 8 de abril de 2024 às 14:25

Com o “modo turbo”, a final do BBB 24 está cada vez mais próxima! O programa, que iniciou em janeiro com 26 participantes, garantiu muito entretenimento e memes nas redes sociais ao longo desses meses. O reality show alternou entre dinâmicas já conhecidas pelo público e novidades que exigiram que os brothers realmente se entregassem ao jogo. O resultado disso foram momentos icônicos que marcaram a edição. Abaixo, confira alguns deles!

1. Comportamentos e saída de Vanessa Lopes

Desde o início do programa, os comportamento s da influenciadora Vanessa Lopes levantaram preocupações entre os brothers e o público. Isso porque ela passou dias falando sozinha e conspirando sobre o programa, chegando até a suspeitar que os participantes eram atores contratados. Ela também brigou com MC Bin Laden que, até então, era seu aliado, e disse que queria disputar o paredão com ele.

Vanessa conversou com a psicóloga do programa, e o apresentador Tadeu Schmidt, devido à repercussão sobre o comportamento da sister , disse durante o programa que ela estava bem e firme no jogo. No entanto, no dia 19/01, ela apertou o botão de desistência, pois acreditava que tudo na casa era uma conspiração contra ela.

“Esse programa foi baseado em mim, passei um ano lendo o livro [1984, de George Orwell] em casa. Parei de viver, parei de beber, não tenho que ter medo de nada e as pessoas fazem a gente acreditar que a gente não merece. É uma dor enorme, porque você não consegue viver. Agora eu entendo que se vocês forem atores, o sucesso de vocês está garantido”, disse ela no dia em que desistiu do programa.

Ao “Fantástico”, programa da TV Globo, ela esclareceu o assunto, afirmando ter sido diagnosticada com um quadro psicótico agudo. “Segundo meu psiquiatra, tive um quadro psicótico agudo, que é como se a minha mente rompesse com a realidade. É como se eu já não entendesse mais o que é a imaginação da minha cabeça e o que é real. Isso aconteceu pelo estresse, pela falta de sono, pela ansiedade, medo do que tava acontecendo lá fora no programa, medo que tava acontecendo dentro do programa”, disse na entrevista.

2. Falas sobre o corpo de Yasmin Brunet

No quarto do líder, Rodriguinho , Nizam, Lucas Pizane e Vinicius Rodrigues conversavam sobre a aparência das mulheres da casa, criticando, inclusive, o corpo de Yasmin Brunet. Na ocasião, o cantor disse que a modelo “já foi melhor, mas tá bem bonita ainda”. Nizam respondeu: “Não tô falando do rosto dela não. O rosto é lindo, mas achei o corpo dela meio estranho, tá ligado.”

Eles até elogiaram a simpatia de Yasmin, mas voltaram a falar sobre a aparência dela. “Você percebe que ela está mais velha, que ela largou a mão aqui. Hoje, ela comeu dois pacotes de bolacha com requeijão inteiros”, disse Rodriguinho.

Posteriormente, essas falas contribuíram para a saída de Lucas Pizane, que estava presente no momento e, mesmo discordando, não se posicionou sobre o assunto. Além disso, um tempo depois, Lucas Henrique contou para Yasmin sobre esses comentários que aconteceram sobre ela. A modelo foi tirar satisfação com Rodriguinho, que disse não ter participado do assunto.

Yasmin Brunet conduziu um ritual de alinhamento dos chakras em dinâmica (Imagem: Reprodução digital | Rede Globo) Crédito:

3. Yasmin Brunet alinhando os chakras

Em uma dinâmica do programa, os participantes receberam objetos pessoais com significado afetivo na área externa da casa. Yasmin Brunet foi surpreendida com a sua tigela de cristal. “É um bowl de cristal, que ele emite uma frequência que alinha os chakras, acalma e cura. Então, são frequências desse cristal aqui. Escolheram muito bem. Obrigada, mãe e pai. Estava precisando disso aqui”, explicou a sister .

Em seguida, a modelo conduziu um ritual de alinhamento dos chakras com os demais participantes. Reunidos no gramado, ela instruiu que todos se posicionassem de forma confortável e visualizassem uma luz verde na região do coração, enquanto ela produzia um som com o objeto.

Contudo, na internet, algumas pessoas afirmaram que ela tocou de maneira incorreta, “desalinhando os chakras”, e que isso contribui para algumas confusões que houve posteriormente na casa.

4. Expulsão de Wanessa Camargo

Enquanto estavam na casa, Wanessa Camargo e Davi tiveram diversas discussões, e a cantora deixava clara sua opinião sobre o brother , considerando-o manipulador.Em uma festa no início de março, ela terminou a noite alcoolizada. Pitel e Yasmin a levaram ao quarto para se arrumar e dormir. No entanto, ela entrou no cômodo correndo de um lado para o outro e gritando. Enquanto se movimentava, bateu o braço na cama em que Davi dormia.

Então, Yasmin avisou que era o Davi, que acordou em seguida. A cantora se desculpou com o participante e disse que estava “bem louca”. Ele não respondeu nada, mas conversou com Matteus e disse que a sister encostou no pé dele. “Ela viu que eu estava deitado. São quatro camas naquele quarto, ela veio bater logo na minha cama? Além disso ser provocação, é falta de respeito”, falou.

Pela manhã, durante o Raio-X, Davi disse que Wanessa “ultrapassou um pouquinho o limite”, que o agrediu e pediu para a situação ser analisada. A produção do programa analisou as imagens e, com isso, desclassificou a participante do BBB 24.

O meme “calma, calabreso” ganhou popularidade devido ao participante Davi (Imagem: Reprodução digital | Globoplay) Crédito:

5. “Calma, calabreso”

Durante uma festa em fevereiro, Davi acusou Lucas de ser fofoqueiro . A briga escalou para gritos e xingamentos. O baiano, em tom de ironia, disse: “Calma, calabreso”. Em seguida, Mc Bin Laden interveio para defender o professor de capoeira, aumentando a discussão e lembrando uma conversa que o motorista teve com Yasmin.

“Chama Yasmin lá porque você falou para ela que se ela estivesse andando com a gente ia queimar a carreira dela lá fora”, apontou Bin. “Eu falei”, afirmou Davi e, em seguida, chamou o funkeiro de “manipulador”.

No entanto, o termo “calabreso” causou grande polêmica no reality . Davi chegou a ser questionado pelos participantes sobre o significado da palavra. O funkeiro, por sua vez, disse que o termo era gordofóbico. “Está xingando ele porque ele [Lucas] é gordo. Eu recebo apelido de ‘calabreso’ porque eu sou gordo, vou logo jogar a real mesmo”, afirmou Bin. No entanto, essa expressão foi criada pelo humorista Toninho, conhecido por seus vídeos de pegadinhas nas redes sociais.

6. Briga entre Alane e Fernanda

A relação entre Fernanda e Alane , desde o início do programa, nunca foi das melhores. Em um ‘Sincerão’, a bailarina disse que o MC Bin Laden era fofoqueiro, explicando que ele insinuou para ela que Fernanda se arrependia de uma briga anterior das duas. “Mesmo que você não tenha pedido, eu perdoo você”, disse Alane para a sister.

Depois, na academia, enquanto conversavam sobre a dinâmica, Fernanda questionou: “Quem pediu perdão para você?”. Alane disse que havia dito aquilo com a intenção de “apaziguar as coisas e perdoar na minha cabeça (…) Se você não se arrepende de ter mentido, é um problema seu e do seu caráter”. Foi então que a discussão começou a escalar para uma das maiores brigas do programa.

Alane alongou as pernas em meio a discussão, em um passo de balé que costuma fazer. Então, Fernanda disparou: “Tá meio molenguinha aí [sobre a perna de Alane]. Tá precisando fazer exercício, mais do que ficar malhando a língua”. Inconformada com o comentário, Alane gritou: “Você não tem o mínimo direito para julgar o corpo alheio, aqui dentro ou lá fora”.

A briga evoluiu para mais gritos, xingamentos e provocações. “Tá gritando por quê? Quer chorar? Chora, bonequinha! Chora, bonequinha! Mostra seu desespero!”, disse Fernanda. Ela também debochou de uma ocasião anterior em que Alane pediu ajuda aos amigos para desentupir o vaso sanitário.

Briga entre MC Bin Laden e Davi quase terminou em agressão (Imagem: Reprodução digital | TV Globo) Crédito:

7. Briga entre MC Bin Laden e Davi

Após o quadro ‘Sincerão’, o MC Bin Laden discutia com Matteus , mas Alane e Davi entraram na briga. “É três contra um? Vocês acham que eu tenho medo de vocês aqui? Tá debochando da minha cara?”, gritou Bin, enquanto afrontava os três.

No entanto, a briga escalou para gritos, xingamentos e quase agressão física. Os demais participantes e até os dummies tentaram acalmar a situação. Mas a treta só acabou quando Boninho, diretor do programa, pediu para pararem e avisou que eles tinham passado do limite.