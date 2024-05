7 motivos importantes para praticar atividades físicas

1. Melhoram a saúde do coração

2. Ajudam no controle de peso

3. Fortalecem os ossos

A musculação e os exercícios físicos de alta intensidade aumentam a força muscular e a densidade óssea, proporcionando mais suporte aos ossos e ajudando a prevenir doenças como a osteoporose. “O exercício regular e sistemático de sobrecarga melhora a função das células musculares esqueléticas, induzindo estresse nos ossos, modulando o metabolismo ósseo, aumentando o volume sanguíneo intraósseo , facilitando a troca de cálcio entre as células ósseas (osteoclastos e osteoblastos) juntamente com fatores de crescimento, estimulando a atividade de produção de matriz óssea”, diz o ginecologista Dr. Igor Padovesi.

4. Fortalecem o sistema imunológico

5. Melhoram a qualidade do sono

Exercitar-se ajuda a regular o ciclo do sono, o que contribui para uma melhor recuperação física e mental. “Os exercícios físicos promovem um efeito relaxante no corpo e na mente, reduzindo a tensão e proporcionando uma sensação de tranquilidade, que contribui para uma qualidade de sono aprimorada”, explica Lucas Meireles, coordenador do Tonus Gym – rede de Studios do Grupo Smart Fit, voltada para a musculação.