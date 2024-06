7 sopas detox para os dias frios

As sopas detoxificantes têm ganhado popularidade devido aos benefícios para a saúde. Elas são, geralmente, preparadas com ingredientes ricos em nutrientes, como vegetais, ervas e especiarias, que ajudam a limpar o organismo. Além disso, fornecem vitaminas, minerais e antioxidantes essenciais para o funcionamento adequado do corpo.

Sopa de lentilha vermelha

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e a cebola e doure. Acrescente o açafrão e mexa por 1 minuto. Junte a água e misture. Coloque a lentilha, tempere com sal e pimenta-do-reino e cozinhe por 15 minutos. Depois, adicione o suco de limão e o tomate e cozinhe por mais 10 minutos. Desligue o fogo, salpique a sopa com manjericão e sirva em seguida.

Sopa verde

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Adicione a abobrinha e os floretes de brócolis e cozinhe até os vegetais ficarem macios. Desligue o fogo e reserva. Em outra panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a cebola, o alho, o manjericão e a couve sobre ela e refogue por 5 minutos. Depois, desligue o fogo, transfira o refogado para a panela com a abobrinha e os floretes de brócolis e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino branca e sirva em seguida.

Sopa de beterraba com gengibre e limão

Ingredientes

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e doure. Acrescente a beterraba e refogue por 2 minutos. Tempere com sal, pimenta-do-reino, salsinha e as folhas de louro e cubra com água. Tampe e cozinhe por 10 minutos, após pegar pressão. Desligue o fogo, espere amornar e retire os temperos. Transfira a sopa para um liquidificador e bata. Disponha novamente na panela, coloque o gengibre, o leite de coco e as raspas de limão e misture. Sirva em seguida.