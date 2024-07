MEIO AMBIENTE

8 curiosidades sobre as tartarugas

As tartarugas são répteis pertencentes à ordem Testudines, conhecidos por seu casco protetor rígido. Esses animais existem há milhões de anos, evidenciando sua incrível capacidade de adaptação. Além disso, há uma diversidade impressionante de espécies: são 250 aquáticas, 60 terrestres e 7 marinhas (5 destas ocorrem no litoral brasileiro: a tartaruga-cabeçuda, a tartaruga-de-pente, a tartaruga-verde, a tartaruga-oliva e a tartaruga-de-couro).

1. Longevidade

As tartarugas são animais que impressionam por sua longevidade. Algumas espécies, como as tartarugas-gigantes-de-galápagos, podem viver mais de 100 anos. A expectativa de vida longa desses seres vivos é atribuída ao metabolismo lento e à capacidade de se adaptar a diferentes condições ambientais.

2. Casco como proteção

3. Respiração subaquática

4. Navegação precisa

5. Dieta variada

A dieta não é igual para todas as tartarugas. Algumas espécies são herbívoras, alimentando-se principalmente de plantas aquáticas e algas, enquanto outras são carnívoras, comendo pequenos animais, peixes e invertebrados. Existem também as onívoras, que combinam ambos os tipos de alimentos.

6. Determinação de sexo pela temperatura

A temperatura do ninho é o que determina o sexo dos filhotes de tartarugas marinhas. Temperaturas mais altas tendem a produzir mais fêmeas, enquanto as baixas produzem mais machos. Isso torna o sexo desses seres vivos vulnerável às mudanças climáticas.

7. Adaptações ao ambiente

As tartarugas são animais que desenvolveram várias adaptações para sobreviver em diferentes ambientes. Por exemplo, as de água doce têm patas com membranas para nadar, enquanto as terrestres têm patas robustas para cavar e caminhar em terra firme.