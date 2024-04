8 dicas de enriquecimento ambiental para cachorro

8 dicas de enriquecimento ambiental para cachorro

O enriquecimento ambiental se refere ao conjunto de práticas e estratégias empregadas para proporcionar estímulos físicos, mentais e emocionais aos animais de estimação, como os cachorros. O objetivo é proporcionar um espaço rico para satisfazer as necessidades naturais do pet , como exercício, socialização, estimulação mental e expressão de comportamentos instintivos.

1. Brinquedos interativos

Os brinquedos interativos, como aqueles que podem ser recheados com petiscos, são ótimos para estimular o raciocínio do cachorro e fornecer entretenimento prolongado. Ao desafiá-lo a descobrir como obter o alimento, ele mantém o cão mentalmente engajado e estimulado.

“É preciso lembrar que cada cachorro possui sua individualidade, então não podemos apostar todas as nossas fichas em apenas um tipo de brinquedo . Mesmo com toda a tecnologia e a complexidade que o mercado pet oferece, o bem-estar do cachorro virá por meio da experimentação; o cão pode não gostar da bolinha, mas preferir pelúcias, por exemplo. O mesmo vale para outros estímulos”, ressalta Pedro Risolia, veterinário da Petlove.