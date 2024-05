8 espécies de peixe para aquário pequeno

8 espécies de peixe para aquário pequeno

Conheça opções que não necessitam de tanto espaço e são fáceis de serem cuidadas

31 de maio de 2024

Peixes são pets tranquilos e encantadores

Peixes podem ser ótimos animais de estimação, oferecendo uma alternativa tranquila e visualmente encantadora. Para aqueles que preferem manter um aquário pequeno, existem várias espécies de peixes menores. Elas não apenas se adaptam bem a esses ambientes, mas também exibem comportamentos fascinantes e interações que podem ser observadas de perto. Por isso, a seguir, confira 8 espécies de peixe para aquário pequeno!

O peixe tetra neon é pequeno, prateado e com listras azuis e vermelhas

1. Tetra neon

Os peixes dessa espécie são pequenos – com 5 cm de comprimento –, pacíficos e fáceis de cuidar. Eles têm o corpo prateado com listras azuis e vermelhas. Vivem em cardume, gostam de nadar em grupos e são ativos.

Os bettas são coloridos, com longas nadadeiras e podem ser mantidos sozinhos

2. Betta

Com aproximadamente 6,3 cm de comprimento, os peixes bettas , coloridos e com longas nadadeiras, podem ser mantidos sozinhos no aquário. Os machos podem ser agressivos com outros bettas, mas se mostram pacíficos com outras espécies.

Ativos e sociáveis, os peixes-palhaços têm corpo laranja e listras brancas

3. Peixe-palhaço

O peixe-palhaço ganhou popularidade com o filme “Procurando Nemo”. Ele tem o corpo laranja com listras brancas, podendo medir até 11 cm de comprimento. São animais bonitos, ativos e sociáveis. Além disso, geralmente se agrupam em torno de anêmonas.

Os lebistes são peixes pequenos e com nadadeiras coloridas.

4. Lebiste (guppy)

Esses peixes pequenos têm corpos alongados e nadadeiras coloridas, especialmente nos machos, que possuem caudas longas e vibrantes. Podem medir entre 5 e 7 cm de comprimento. São animais ativos e sociáveis, que se adaptam bem a aquários comunitários, convivendo pacificamente com outras espécies.

Pequenos, robustos e com barbilhões, os coridoras ajudam a manter o aquário limpo

5. Coridora

Esses são peixes pequenos, de fácil cuidado e ajudam a manter o aquário limpo . Eles têm corpo robusto e achatado, com barbilhões no queixo. É uma espécie que costuma ficar no fundo do aquário, sendo pacífica e sociável.

Pequeno e pacífico, o peixe limpa-vidro ajuda na limpeza do tanque e prefere viver em pequenos grupos

6. Limpa-vidro

O peixe limpa-vidro é pequeno e pacífico, ajudando na manutenção da limpeza do tanque. Pode medir entre 3 e 5 cm. Tem uma coloração que varia do marrom ao verde, muitas vezes com padrões de listras. É um animal de cardume, preferindo viver em pequenos grupos.

A espécie tetra Matro Grosso prefere viver em cardume

7. Tetra Mato Grosso

Esse é um peixe de aquário popular devido à sua vibrante coloração e comportamento ativo. Ele pode medir até 4 cm de comprimento. Como o nome diz, é originário das bacias hidrográficas da América do Sul, especialmente do Mato Grosso. Trata-se de um animal de cardume, preferindo viver em grupos de seis ou mais peixes.

Com corpo alongado e delgado, o peixe agulhinha é prateado com reflexos metálicos

8. Agulhinha