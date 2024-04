Edicase Brasil

Conheça os sintomas e os tratamentos para a demência vascular

A demência vascular, também conhecida como comprometimento cognitivo vascular, é a perda da função mental devido à destruição do tecido cerebral. Segundo a Dra. Emily Gomes de Souza, psiquiatra da Clínica Revitalis, esse dano ao tecido é ocasionado por infartos em algumas regiões do cérebro, impedindo a passagem de sangue para esses locais. Com isso, a memória, a cognição e as funções executivas são extremamente prejudicadas.