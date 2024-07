SAÚDE

Entenda o que é a terapia de reposição hormonal

Como funciona a terapia de reposição hormonal?

Existem diversas formas de realizar a reposição hormonal . Alguns métodos podem usar medicamentos via oral ou sobre a pele, como adesivos, géis e cremes, de acordo com a recomendação do especialista. Além disso, pode ser indicado o tratamento que combina progesterona e estrogênio em medicamentos orais ou a terapia com estrogênio, que usa um medicamento apenas com esse tipo de hormônio.