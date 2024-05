Queloide: veja o que é, quais são as causas e como tratar

O que é o queloide?

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), chamamos de “queloide” o crescimento anormal do tecido cicatricial formado no local de um corte ou ferimento. Essa anormalidade se dá por conta do excesso de colágeno na pele durante esse processo e, apesar de pouco ser feita essa associação, ele também é uma cicatriz, diferenciando-se por ficar acima da ferida, ser elevada e espessa.