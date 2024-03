Edicase Brasil

Risco de embolia pulmonar aumenta em viagem de avião

Médica explica os sintomas e como prevenir esse tipo de complicação da trombose

Publicado em 14 de março de 2024 às 17:25

Durante as viagens de avião, é comum os passageiros passarem horas sentados até chegarem ao seu destino. No entanto, essa prática pode prejudicar a saúde, especialmente se a pessoa já tiver um histórico agravante. A exemplo disso, temos o caso da fisioterapeuta Flávia Rezende, de 45 anos, que morreu durante um voo para Tóquio devido a uma embolia pulmonar, segundo relatos de familiares.

“A embolia pulmonar é a grande complicação de uma trombose venosa profunda, que é caracterizada pelo desenvolvimento de um coágulo sanguíneo no interior das veias das pernas devido à circulação inadequada. Em casos graves, esse coágulo se desprende da parede da veia e corre pela circulação até chegar ao pulmão, causando uma embolia pulmonar que pode resultar até mesmo em morte súbita”, alerta a cirurgiã vascular Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular.

Por que o risco aumenta durante o voo?

Conforme explica a médica, o problema é mais frequente durante viagens de avião justamente porque as pessoas passam muito tempo paradas e sem movimentar as panturrilhas. “Então a velocidade do sangue dentro dos vasos diminui, favorecendo o desenvolvimento de coágulos. Além disso, a pressurização da cabine e o ar-condicionado causam desidratação e, consequentemente, aumentam a viscosidade sanguínea”, afirma.

Fatores que agravam a incidência de trombose

A médica explica que a atenção com a trombose deve ser redobrada entre aqueles que possuem fatores que agravam o seu risco, como:

Pacientes com câncer;

Pacientes obesos;

Pessoas que fumam;

Pessoas que usam hormônios e pílulas anticoncepcionais;

Pessoas com maior predisposição a coagulação sanguínea;

Gestantes;

Idosos;

Deficientes físicos;

Portadores de varizes.

Sintomas da trombose e da embolia pulmonar

Entre os principais sintomas da trombose, a Dra. Aline Lamaita ressalta:

Dor na perna, principalmente na panturrilha;

Inchaço persistente;

Calor;

Sensibilidade;

Vermelhidão;

Mudança de cor na região;

Dificuldade de locomoção.

Caso presencie algum destes sinais, o mais importante é que você procure um médico imediatamente para evitar que o problema evolua para uma embolia pulmonar, que tem como sintomas:

Dor no peito;

Tosse;

Cansaço;

Falta súbita de respiração.

Técnicas para prevenir a condição

A trombose pode acontecer mesmo horas após o voo, quando a pessoa já está no seu destino. “Por isso, durante viagens, existem alguns cuidados que deveriam ser hábitos rotineiros para todo viajante. Primeiramente, é indicado beber muito líquido e evitar bebidas alcoólicas durante o voo, para não desidratar. Medicações para dormir também não são aconselhadas, pois diminuem a mobilidade”, aconselha a Dra. Aline Lamaita

Outra dica da médica é andar pelos corredores a cada duas horas e movimentar as pernas enquanto estiver sentado. “Existem alguns exercícios que podem ser feitos enquanto você está sentado para prevenir a trombose. Comece com os pés no chão e, em seguida, levante os calcanhares enquanto mantém as pontas dos pés no chão, permanecendo nessa posição por alguns minutos. Depois, coloque os calcanhares no chão e levante os dedos dos pés. Segure por alguns segundos e repita algumas vezes”, ensina.

Outro exercício recomendado por ela consiste em traçar círculos com os pés por alguns segundos, mudando de direção de fora para dentro e de dentro para fora. “Você também pode dobrar a perna abraçando os joelhos o mais próximo possível do peito. Permaneça assim por alguns minutos, sempre trocando de perna”, acrescenta.

Tratamentos para trombose e embolia pulmonar

Conforme a cirurgiã vascular, o tratamento para trombose e embolia pulmonar pode variar de acordo com o paciente. “Geralmente, o tratamento inclui o uso de medicamentos anticoagulantes que vão ajudar na redução da viscosidade do sangue e na dissolução do coágulo, impedindo assim que ele cresça e avance para outras regiões, além de evitar a ocorrência de novos quadros de trombose. Os anticoagulantes também são usados no tratamento da embolia venosa. E, em casos mais graves, drogas para desfazer os coágulos e cirurgias para retirá-los também podem ser indicados”, afirma.

Consulte um especialista antes de viajar

Caso o paciente tenha alguma das condições agravantes, ou sinta algum dos sintomas, o ideal é procurar um cirurgião vascular antes de viajar. “O médico poderá orientar sobre a necessidade do uso de meias elásticas durante o voo ou, em casos mais graves, anticoagulantes”, finaliza a Dra. Aline Lamaita.