Veja as características dos transtornos do neurodesenvolvimento

Médico explica sobre a importância do diagnóstico precoce de crianças

Durante o desenvolvimento infantil, é comum ouvir que cada criança tem seu tempo, seja porque está demorando para falar ou andar, ou até por apresentar seletividade alimentar. Porém, a conscientização sobre os transtornos do neurodesenvolvimento, condições que afetam o progresso de habilidades em diversas áreas, tem mudado esse discurso.

“Hoje em dia, a sociedade está mais atenta a isso do que há alguns anos em que se admitia que ‘toda criança tem seu tempo’ e com isso se perdia um tempo precioso de oportunidade para o diagnóstico e intervenção precoce”, diz o Dr. Hélio Van der Linden Júnior, neurologista infantil da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil (SBNI).

Tipos de transtornos do neurodesenvolvimento

Os transtornos do neurodesenvolvimento são condições que começam durante a infância, afetando o desenvolvimento de habilidades em várias áreas, como linguagem, comunicação, habilidades motoras, sensoriais e socioemocionais.

“Dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, há o Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), Transtornos de Aprendizagem, Transtorno no Desenvolvimento da Linguagem, entre outros”, explica o médico.