Veja as causas e os sintomas da Atrofia Muscular Espinhal (AME)

Em 8 de agosto, Dia Nacional da Pessoa com Atrofia Muscular Espinhal (AME), especialistas ressaltam a importância do diagnóstico precoce para o tratamento eficaz desta doença genética rara, que está entre as principais causas genéticas de morte infantil.

Sintomas da AME

Urgência do tratamento

No mês de agosto, dedicado à conscientização sobre a AME, o alerta é para que sintomas neuromusculares, incluindo a hipotonia, nunca sejam ignorados. “Na dúvida, consulte um neurologista ou neuropediatra de sua confiança”, orienta o médico do São Luiz Campinas.

Tratamento da AME

Importância do diagnóstico precoce

“Não se pode tolerar atraso na testagem diagnóstica em casos suspeitos. A implementação do teste de AME no programa nacional de triagem neonatal, o teste do pezinho , é um passo fundamental. Os pais precisam ficar atentos aos sintomas e buscar atendimento médico o mais brevemente possível”, orienta o médico do São Luiz Campinas.