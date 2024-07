SAÚDE

Veja as causas e os sintomas da hemorragia cerebral

Médico explica sobre condição grave que causa sangramento no tecido do cérebro

A hemorragia cerebral é uma condição grave que ocorre quando um vaso sanguíneo se rompe, causando um sangramento no tecido do cérebro. Esse tipo de acidente vascular cerebral pode ser responsável por mais de 10% dos AVCs e, ainda, ter consequências devastadoras.

Conhecida pelo seu papel como Daenerys Targaryen na série “Game of Thrones”, a atriz Emilia Clarke sofreu duas hemorragias cerebrais devido ao rompimento de dois aneurismas em 2011 e 2013. Recentemente, ela falou sobre o assunto, revelando que teve medo de perder o emprego na época e, ainda, assumindo que tem consciência de estar numa “minoria muito, muito pequena de pessoas que sobrevivem a isso”. A atriz passou por cirurgias e um longo período de recuperação.

Fatores de risco da hemorragia cerebral

A afirmação da artista levantou uma questão importante: a hemorragia cerebral pode, a depender da gravidade, apresentar altas taxas de óbito. Segundo o Dr. Francisco Vaz, neurocirurgião especializado em doenças cerebrovasculares, alguns fatores de risco influenciam: idade, local e volume do sangramento e presença de comorbidades, por exemplo.

“Os fatores de risco para mortalidade em casos de hemorragia cerebral são complexos e variados. A idade avançada dos pacientes, a localização crítica do sangramento no cérebro, o volume da hemorragia e a presença de comorbidades significativas, como doenças cardíacas ou renais, são elementos que influenciam diretamente o prognóstico e a resposta ao tratamento”, afirma o médico.

Sintomas da hemorragia cerebral

Sintomas como dor de cabeça intensa e súbita, dificuldade de falar, visão turva, fraqueza ou dormência em um lado do corpo e perda de equilíbrio podem indicar uma hemorragia cerebral. Nesses casos, deve-se buscar atendimento médico imediato, já que essa é uma emergência de saúde considerada grave com necessidade de intervenção médica urgente.

O Dr. Francisco Vaz aponta que, por se tratar de um sangramento súbito, quanto mais rápido for o socorro, melhor. “O tratamento imediato visa controlar o sangramento e reduzir a pressão intracraniana para minimizar danos adicionais ao tecido cerebral”, afirma.

Hemorragia cerebral e aneurisma cerebral

Hemorragia cerebral e aneurisma cerebral não são as mesmas doenças. Um aneurisma cerebral é a dilatação anormal de um vaso sanguíneo, num formato parecido com um “balão de festa”, que pode enfraquecer a parede vascular. Pode ser congênito ou surgir ao longo da vida devido a condições como hipertensão ou algum trauma.

A hemorragia cerebral, por sua vez, é um sangramento repentino dentro do tecido cerebral devido ao rompimento de um vaso sanguíneo. Pode acontecer devido à hipertensão não controlada, trauma, à má-formação das artérias, ao uso de anticoagulantes e a outros fatores, além do rompimento do próprio aneurisma cerebral.