SAÚDE

Veja as diferenças entre intolerância ao glúten, alergia e doença celíaca

“Como o glúten está presente em muitos alimentos, especialmente na base da dieta brasileira, é desafiador seguir uma alimentação completamente isenta do composto. E mesmo com uma dieta restrita, ainda existe o risco de ingestão não intencional”, explica a Dra. Mirela Yunes, consultora médica da União Química.

Intolerância ao glúten

O glúten, por ser uma proteína rica no aminoácido prolina, se torna um composto de difícil digestão pelo organismo humano, que em alguns casos não consegue quebrá-lo com eficiência, resultando na sensibilidade não celíaca ao glúten (SNCG), também chamada de intolerância ao glúten.

Doença celíaca

A doença celíaca é uma condição crônica e autoimune, que provoca o ataque do organismo a ele mesmo. Causada por uma reação adversa ao glúten, tem predisposição genética. Basicamente, os celíacos não metabolizam a proteína, o que causa uma reação inflamatória severa na mucosa intestinal. Ao longo do tempo, pode trazer complicações mais sérias, como anemia, osteoporose e enxaqueca .

Alergia ao trigo

A alergia ao trigo representa outro tipo de reação imunológica adversa às proteínas contidas no trigo e nos cereais relacionados, com diferentes apresentações clínicas, dependendo da via de exposição. Nos casos dessa condição, algumas pessoas não possuem problemas com o glúten em si, mas têm uma reação alergênica ao trigo.