Veja as vantagens de cuidar da pele com produtos veganos

O crescimento dos cosméticos veganos no mercado pode ser explicado por um comportamento muito comum do consumidor atual: “ele se preocupa cada vez mais com o impacto ético e ambiental de suas compras. O veganismo possui muita força no setor alimentício; entretanto, a preocupação do consumidor também está se estendendo para outros setores, como o de moda e beleza”, explica Maria Eugênia Ayres, farmacêutica e gestora técnica da Biotec Dermocosméticos.