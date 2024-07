NATURAL OU SUPLEMENTAR

Veja as vantagens do magnésio para a saúde e os melhores alimentos

Aliado para uma vida mais saudável e equilibrada, ele deve ser utilizado com consciência e orientação profissional

Existe uma busca crescente por saúde, com 45% dos brasileiros recorrendo à internet para encontrar soluções, conforme dados da Hibou de 2023. Neste contexto, o magnésio tem se destacado por oferecer benefícios ao funcionamento do corpo.

“O magnésio é crucial para o bom funcionamento do corpo humano, prevenindo doenças como diabetes e distúrbios musculares, além de ser essencial para a saúde hormonal e metabólica”, explica Elaine Henzel, especialista em Nutrição Funcional e nutricionista da True Source.

Conforme o médico Dr. Barakat, autor de “Pilares Para Uma Vida Saudável”, mais de 300 reações bioquímicas dependem do magnésio. “Sua falta no organismo pode gerar fraqueza muscular, fadiga física, palpitações, falta de energia, câimbras e até mesmo impactar a qualidade do sono. Ansiedade e agitação também são sintomas ligados à ausência de magnésio”, explica.