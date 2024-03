Edicase Brasil

Veja como cuidar da saúde vascular durante a gravidez

Durante a gestação, o corpo da mulher passa por uma série de mudanças físicas, algumas das quais podem afetar a saúde vascular e ocasionar diversas doenças, principalmente as que estão ligadas à circulação venosa. Alguns estudos estimam que até 70% das grávidas podem desenvolver varizes nas pernas durante a gestação. Além disso, também podem apresentar varizes na vulva, hemorroidas e, em casos mais raros, trombose venosa profunda.

A Dra. Priscilla Mattos, cirurgiã vascular e membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular Regional São Paulo, explica que, no decorrer da gravidez, ocorre o aumento da circulação de hormônios femininos associado à expansão da pressão nas veias intra-abdominais pela própria compressão uterina, o que eleva a prevalência de doenças venosas na gestante.

Esses fatores ocorrem na maioria das mulheres grávidas, mas podem ser mais proeminentes em mulheres com histórico familiar de doenças venosas, com múltiplas gestações, acima do peso e que possuem alguma predisposição para trombose venosa profunda, como trombofilias conhecidas.