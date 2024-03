Edicase Brasil

Veja como o chá pode ajudar a melhorar a qualidade do sono

Neste ano, em 15 de março, é celebrado o ‘Dia Mundial do Sono’, que destaca a importância dos bons hábitos relacionados para a saúde. É durante o sono, por exemplo, que o organismo exerce a função restauradora no corpo, conseguindo reparar tecidos, controlar o humor e regular o metabolismo. Por outro lado, uma noite mal dormida pode gerar estresse e até doenças.

Benefícios do chá de ervas para saúde

Chás para melhorar a qualidade do sono

Alguns chás podem auxiliar diretamente na redução do estresse, reduzindo os níveis do hormônio cortisol na corrente sanguínea e auxiliando no relaxamento. O consumo dessas bebidas, especialmente as conhecidas por seus efeitos naturais calmantes, como as de ervas, ajuda diretamente na melhoria da qualidade do sono.