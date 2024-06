SISTEMA CIRCULATÓRIO

Veja como o inverno pode afetar a saúde vascular

Sintomas de redução do fluxo sanguíneo

Com a queda da temperatura , o risco de um entupimento parcial, que anteriormente estava compensado por circulações alternativas, agrava-se devido à contração dos vasos colaterais, resultando em menos sangue chegando aos pés. Isso aumenta a probabilidade de feridas e úlceras que não cicatrizam, elevando as chances para amputações.

Aumento das doenças cardiovasculares no inverno

No inverno, também há um crescimento significativo das doenças cardiovasculares e, segundo a Dra. Dafne Braga Diamante Leiderman, a partir de 14 °C, a cada diminuição de 10 °C, o risco de infarto do miocárdio (IAM) aumenta em aproximadamente 7%, resultando em um acréscimo de até 30% nas mortes relacionadas a essa causa.

Além do IAM, os casos de acidente vascular cerebral (AVC) também se elevam, com uma alta de casos de até 20% no inverno. Outro problema que se agrava nesta estação é a dissecção de aorta, cujo número pode crescer até 5%. A dissecção ocorre quando a camada interna da principal artéria do corpo se rompe ou descola.