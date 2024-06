SAÚDE

Veja os efeitos da falta e do excesso de vitamina D

“A deficiência subclínica de vitamina D, medida pela baixa concentração sérica de 25 OH Vitamina D, é muito comum atualmente, devido à menor exposição solar e uso de filtro solar. O que muitos não sabem é que a famosa ‘vitamina do sol’ é, conceitualmente, um hormônio, em função da capacidade de ser sintetizada integralmente pelo organismo e do fato de ter receptores específicos em diversos tecidos do corpo”, comenta.

Fontes de vitamina D

Ação da vitamina D no organismo

Níveis ideais da vitamina D

A determinação do status da vitamina D é estimada medindo as concentrações de 25 OH Vitamina D, o metabólito mais estável e abundante no soro humano. “Os níveis séricos ideais de vitamina D são discutíveis na literatura médico-científica. A Endocrine Society considera suficientes níveis de 25 OH Vitamina D acima de 30 ng/ml. Níveis de 25 OH Vitamina D entre 20 e 29 ng/ml indicam insuficiência e níveis inferiores a 20ng/ml indicam deficiência. A National Academy of Medicine (NAM), anteriormente chamada de Institute of Medicine (IOM), define como suficiente concentração sérica de 25 OH Vitamina D acima de 20 ng/mL. Apesar das controvérsias quanto à definição de valores de 25 OH Vitamina D que correspondem à suficiência da mesma, os especialistas concordam que níveis inferiores a 20 ng/mL são subótimos para a saúde do esqueleto”, explica a médica.