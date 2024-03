Vejas as causas da afta na boca e como tratar

Causas da afta

Desconfortos causados pelas aftas

Conforme Evaristo Volpato, cirurgião-dentista e professor do curso de Odontologia da Unic Beira Rio, essas feridas podem gerar desconforto por diversas razões. “As aftas provocam irritação devido à fricção com os dentes, língua ou alimento, podem dificultar a ingestão de alimentos e bebidas, principalmente se tratando de comidas mais ácidas ou picantes que tornam o período de cicatrização mais longo. É comum notar que a fala também é afetada quando há presença de aftas, já que com o movimento da boca , a língua pode entrar em atrito e provocar ainda mais dor na área sensível”, menciona o especialista.

Hábitos para ajudar na recuperação

Quando procurar orientação do cirurgião-dentista

Evaristo Volpato destaca que as aftas geralmente desaparecem por conta própria em uma ou duas semanas, e alerta que em alguns casos é preciso análise profissional para descartar possíveis lesões mais graves que podem ser confundidas com aftas pelos pacientes.

Cuidado com os tratamentos caseiros

O professor salienta que é preciso cautela na adoção de métodos caseiros para a cicatrização de feridas na boca. “Os famosos bochechos com sal, aplicação de bicarbonato, própolis, gargarejo com água morna, podem amenizar os sintomas oferecendo um alívio momentâneo, mas podem mascarar as causas e diagnóstico real do surgimento recorrente de aftas”, finaliza.